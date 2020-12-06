Gonca Vuslateri sosyal medyanın diline düştü! İbo Show'daki kıyafeti olay oldu

Gonca Vuslateri, Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen ve Arif Susam'la birlikte İbo Show'un konukları arasındaydı.

Hakan Altun'la yaşadığı aşkla son günlerde çok konuşulan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, programdaki kıyafetiyle sosyal medyadının diline düştü.

Giydiği kırmızı ceketle dikkat çeken Vuslateri, sosyal medyada çocuk yaşta katıldığı şarkı yarışmasıyla ünlenen Şahin Kendirci'ye benzetildi.

Sosyal medyada oyuncuyu, Cansever ve Bendeniz'e benzetenler de oldu.

HAKAN ALTUN ETKİSİ Mİ?

Gonca Vuslateri'nin tarzındaki değişim, aşk yaşadığı Hakan Altun'la ilişkilendirildi.

Vuslateri, kendisinin Şahin Kendirci'ye benzetildiği bir paylaşımı alıntılayarak "Müthişti" yorumunu yaptı.