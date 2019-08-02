Video kime? Yoksa Hadise aşık mı oldu?

Barış Kocaoğlu'nun 'Yalısında Öğretmenlik Yapıyor' başlıklı yazısının 'Hadise’ye Kıbrıs’ta bir şeyler oluyor' bölümü şöyle:

Hadise, Reymen’in ‘Ela’ şarkısına çektiği videoyla sosyal medyanın en çok konuşulan olayı oldu. Ahmet Hakan, kendi köşesinde bu görüntüler için nokta atışı söylemlerde bulunurken ben olaya farklı bir pencereden bakacağım.

Dikkat ettim Hadise ne zaman Kıbrıs’a konsere gitse, ona bir haller oluyor. Tatilde, İstanbul’da yapmadığı, yayımlamadığı bu tip video ve fotoğrafları, hep Kıbrıs’ta olduğu zaman paylaşıyor. Kıbrıs konserleri Hadise’de başka bir etki yaratıyor. Ya havasından ya suyundan bilemiyorum. Belki de Hadise Kıbrıs’ta birine âşık oldu, hep ona bu mesajlar. Bu video ve görseller yakın zamanda çoğalınca, yoksa karşılıksız bir aşka mı tutuldu sorularını akıllara getiriyor açıkçası.



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