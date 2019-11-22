Hadise'nin aşk hayatıyla ilgili çarpıcı yorum! 'İstediği kadar gizlemeye çalışsa da...'

İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı:

Hafta sonu öyle güzel bir seyahat oldu ki Kıbrıs’a… En sevdiğim otellerin başındadır Nuhun Gemisi… Magosa’nın en güzel sahilinde yer alan konumu ve hizmet anlayışıyla en çok tercih ettiğim otellerin başında geliyor. Nuhun Gemisi Genel Müdürü Süleyman Leventoğlu da hafta sonu Hadise konseri nedeniyle dolu olan günde bizi çok güzel ağırladı.

Otelin gece sahnesinde Hadise vardı. Hadise yine sahneye en dikkat çeken elbiselerinden birini giyerek show yaptı. Hadise sahnesinde en çok dikkatimi çeken çocuklar oldu. Hem kız hem erkek çocukları, ellerinde cep telefonlarıyla Hadise ile fotoğraf çekilmek için yarıştı. Aslında Hadise’nin de Aleyna Tilki gibi çocuk hayran kitlesi çok fazla. Hadise kilo da vermiş, sahnede de dansçıları ile bol bol dans etti. Mutlu görünüyordu. Herkesle diyalog kuran bir Hadise vardı sahnede. Bu mutluluğun sebebi bir aşk ki yakında çıkar kokusu o istediği kadar gizlemeye çalışsa da. Anlayacağınız Kıbrıs her zaman güzel, eğlenceli. Hem de şarkıcılara sahne açması açısından en önemli yer şu anda…

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