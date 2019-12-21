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  3. Hadise MasterChef'e neden katılmadı? Ortaya çıktı

Hadise MasterChef'e neden katılmadı? Ortaya çıktı

Hadise MasterChef'e neden katılmadı" Ortaya çıktı

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümüne O Ses Türkiye jüri üyeleri damga vurdu. Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Seda Sayan ve Saadet Özsırkıntı'nın yarışmacı olması, ekranları karşısındaki seyirciyi de eğlendirdi.

Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye programının jüri üyelerinin renklendirdiği program, esprilerin havada uçuştuğu bir yapım oldu. Özellikle Beyaz’ın esprileriyle öne çıktığı programda gözler Hadise’yi aradı. Jüri üyesi arkadaşları mutfakta hünerlerini sergilerken Hadise’nin bu ekibin içinde olmaması ekran karşısındaki seyirciyi üzdü.

Sözcü'nün haberine göre Acun Ilıcalı, Hadise’nin yerini yine programı izleyenlerin aşina olduğu Saadet Özsırkıntı ile doldururken, güzel şarkıcının orada olmamasının nedenini ailesinde yaşanan sağlık sorunları olarak gösterdi.


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