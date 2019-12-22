MasterChef elenen isim kim oldu? 20 Aralık MasterChef son bölümde kim elendi?

“MasterChef son bölümde kim elendi?” sorusu merak konusu haline geldi. MasterChef elenen isim kim oldu? Sevilen yarışmada geri sayım başladı. Finale adını yazdıran isimler arasından kimin birinci olacağı merak ediliyor. Pazartesi günü oynanan oyunun ardından eleme potasına giden ilk isim Alican oldu. İkinci oyunun ardından Ekin, üçüncü oyundan sonra da Batuhan potaya girdi. Peki kim elendi?

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

Elenen isim Batuhan oldu. Stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Şefler Batuhan'a övgü dolu sözlerde bulundular.

ELEME OYUNU ÇOK HEYECANLIYDI!

MasterChef'te finalden önceki son eleme oyunu oynandı. Yarışmacılardan Batuhan, Alican ve Ekin eleme potasında mücadele eden isimler arasında yer alıyordu. 3 iddialı ismin de finale kalması bekleniyordu. 21 Aralık Cuma günü oynanan eleme oyununda Somer Şef yarışmacılardan Perde Pilavı yapmalarını istedi. Bu zahmetli ve zor tarifi pişirmeleri için ise yarışmacılara tanınan süre 1 saatti. 3 yarışmacı arasında en iyi tabağı yapan isim Ekin oldu ve eleme potasından çıktı. Finale ise sosyal medyanın da favori olarak gösterdiği iki isim Alican ve Batuhan kaldı.

DUYGUSAL VEDA

Yarışmaya veda eden Batuhan, sosyal medya hesabından da duygusal bir paylaşımda bulundu. İşte Batuhan'ın o vedası...