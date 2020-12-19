Bozkırda bir Anadolu masalı sloganı ile yayın hayatına devam eden Gönül Dağı dizisi hakkında araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan’ın başrolünde yer aldığı dizinin senaryosu ise, Ali Asaf Elmas ile Mustafa Becit’e ait. Peki, Gönül Dağı nerede çekiliyor? Gönül Dağı konusu ne, oyuncuları kimler? İşte tüm merak edilenler..

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gönül Dağı dizisindeki yeşillik ve bozkır alanlar izleyicinin merakını çekti, Yılkı atları ve bozkır toprakları ile adeta görsel şölen sunan dizinin çekimleri Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştiriliyor. Dizide görünen Gedelli köyü aslında dizinin çekimlerinin yapıldığı Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgesidir.

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GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?

Bozkırda bir Anadolu masalı. Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların, küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesi Gönül Dağı.

Gönül Dağı aynı zamanda, izleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen sunuyor. Dizide, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi anlatılıyor.

Çocukluk aşkı Dilek’le bir gün buluşma hayali kuran Taner’in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat. Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı. Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılkı Atları.

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük. Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı.

İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncu (Karakter)

Berk Atan (Taner)

Gülsüm Ali (Dilek)

Ecem Özkaya (Zahide)

Ferdi Sancar (Sefer)

Ali Düşenkalkar (Muammer)

Erdal Cindoruk (Hüseyin)

Gülhan Tekin (Gülşen)

Feyza Işık (Döndü)

Ege Aydan (Başkan)

Eser Eyüboğlu (Selami)

Cihat Süvarioğlu (Ramazan)

Semih Ertürk (Veysel)

Nazlı Pınar Kaya (Cemile)

Şebnem Dilligil

Yavuz Sepetçi (Ciritçi Abdullah)

Nuri Gökaşan (Musa)

Hüseyin Sevimli

Çiğdem Aygün (Keriman)

Zümre Meğreli (Hemşire Elif)