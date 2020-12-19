Gönül Dağı 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT1 Gönül Dağı 9. bölüm İZLE

Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Gönül Dağı bu akşam yeni bölümüyle seyircisi ile buluşacak. Uçağın patentini çaldıran Taner’in bütün hayalleri yıkılmıştır. Derin bir umutsuzluk içinde çıkış yolu ararken Ciritçi Abdullah imdadına yetişecektir. Babasının Taner’e bıraktığı ses kayıtlarını ona verecektir. Taner, bu ses kayıtlarını dinleyince hangi kararı alacak? Gönül Dağı 10. yeni bölüm fragmanı geldi mi, son bölümde neler yaşandı?

GÖNÜL DAĞI 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı 10. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yeni fragman gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

TRT1 GÖNÜL DAĞI 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Neden iki mutluluk aynı anda olamıyor?

Neden bir tarafımız hep baharken, diğer tarafımız kış oluyor?"

Uçağın patentini çaldıran Taner’in bütün hayalleri yıkılmıştır. Derin bir umutsuzluk içinde çıkış yolu ararken Ciritçi Abdullah imdadına yetişecektir. Babasının Taner’e bıraktığı ses kayıtlarını ona verecektir. Taner, bu ses kayıtlarını dinleyince hangi kararı alacak?

Taner ve amcaoğullarına bu zorlu süreçte en büyük destek Dilek’ten gelir. Patenti geri alabilmek için dava açmaya hazırlanırlar. Zeynep bu dava sürecini yönetir. Stajyer olarak çalıştığı hukuk şirketi üzerinden patenti çalan kişiyi bulur. Bu bilgiyle beraber herkes büyük bir şok yaşayacaktır.

Öte yandan Kırşehir’de bir ses yarışması düzenlenecektir. Asuman, babasından ötürü bu yarışmaya katılamamaktadır. Ramazan, amcaoğullarının desteğini alarak Asuman’ı bu yarışmaya götürmek için bir plan yapar. Ancak bu planı yanlış anlayan kasabalı Ramazan’ın Asuman’ı kaçırdığını düşünür ve şenlik başlar...

GÖNÜL DAĞI KONUSU NEDİR?

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek’le bir gün buluşma hayali kuran Taner’in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hayallerinin peşinden koşarak tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin öyküsünü anlatan Gönül Dağı dizisi, Anadolu’nun muhteşem güzellikleriyle dolu Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor.