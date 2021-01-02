Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan’ın başrollerinde yer aldığı Gönül Dağı dizisi büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Bu akşam diziyi yayın akışında göremeyenler Gönül Dağı bu akşam neden yok? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. .TRT1 Gönül Dağı yerine önceki yıllarda da ekrana getirdiği Tozkoparan İskender isimli dizisini yayınlayacak. Yenilenen Tozkoparan İskender, bir çocuk dizisi olarak öne çıkıyor.

GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM NEDEN YOK?

Tozkoparan İskender isimli yeni bir dizi başlıyor. Daha önce de Tozkoparan’ın farklı versiyonları kanalda yer almıştı. Ancak bu sefer yenilenen bir hikaye ile gelen Tozkoparan İskender’in ilk gösterimi de Cumartesi akşamı saat 20.00’de yapılacak. İşte bu nedenle de Gönül Dağı dizinin 11. bölümü 1 hafta ara vermiş olacak.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gönül Dağı dizisi 1 haftalık aradan sonra 9 Ocak Cumartesi akşamı 11. yeni bölümü ile yeniden izleyicisi ile buluşacak. Dizinin yeni bölümünü heyecanla bekleyenler Cumartesi akşamı başka bir yapım görürse şaşırmasın, Gönül Dağı’nın günü de değişmedi. Sadece 1 haftalık ara var…

Gönül Dağı 11. yeni bölüm fragmanı geldi! Gönül Dağı 10. bölümde neler yaşandı?