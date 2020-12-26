Gönül Dağı 11. yeni bölüm fragmanı geldi mi? TRT1 Gönül Dağı 10. bölümde neler olacak?

Gönül Dağı dizisi bu akşam 10. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Berk Altan, Gülsim Ali İlhan'ın başrollerinde yer aldığı Gönül Dağı dizisinde yine heyecanlı dakikalar yaşanacak. Halime ve Gülsüm, Taner ve Dilek’in aşk yaşadığını öğrendikten sonra her ikisi de evlatlarını korumak için onlarla ciddi bir konuşma yaparlar. Annelerinin bu tavrı Taner ve Dilek’i nasıl etkileyecektir? İşte tüm merak edilenler...

GÖNÜL DAĞI 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Gönül Dağı 11. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

GÖNÜL DAĞI 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Halime ve Gülsüm, Taner ve Dilek’in aşk yaşadığını öğrendikten sonra her ikisi de evlatlarını korumak için onlarla ciddi bir konuşma yaparlar. Annelerinin bu tavrı Taner ve Dilek’i nasıl etkileyecektir?

Cemile’nin rahatsızlıklarından şüphelenen Döndü, onun hamile olduğunu düşünmeye başlar. Muammer’e dede olacağı müjdesini verir... Hüseyin, Muammer’in dede olacağını öğrenince karşı atağa geçer ve ondan önce dede olmak için Ramazan’ı evlendirmeye karar verir. Günışıl ile beraber Ramazan’a kız aramaya başlarlar...

Tüm bu olanlardan habersiz Asuman’ı yeniden müzikle barıştırmanın derdine düşen Ramazan’ı bekleyen sürpriz nedir? Ciritçi Abdullah ve Serdar’ın çıktığı uzun yolculuk nasıl son bulacaktır? Taner ve Dilek’in aşkını reddeden Halime ve Gülsüm bu aşkı bitirmek için ne yapacaktır?

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hayallerinin peşinden koşarak tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin öyküsünü anlatan Gönül Dağı dizisi, Anadolu’nun muhteşem güzellikleriyle dolu Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİMLER?

Gönül Dağı'nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan üstleniyor. Dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ KONUSU NE?

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek’le bir gün buluşma hayali kuran Taner’in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..