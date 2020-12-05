Gönül Dağı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı, sorusu gündemde yer alan başlıklardan oldu. Berk Altan, Gülsim Ali İlhan'ın başrollerinde yer aldığı dizi, unutulmaz aşkları ekrana taşıyor. Bir Anadolu Masalı sloganıyla TRT 1'de her cumartesi yayınlanıyor. Sımsıcak hikayesi ile Gönül Dağı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 7. bölüm canlı izle linki!

GÖNÜL DAĞI 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı 8. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. Fragman yayınlanınca haberimize eklenecektir.

GÖNÜL DAĞI 7. BÖLÜM CANLI İZLE LİNKİ!

Gülsim Ali İlhan kimdir, kaç yaşında? Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan nereli?

GÖNÜL DAĞI 7. BÖLÜM ÖZETİ!

“Taner ve Dilek, uçağın uçmasıyla beraber ilişkilerinde yeni bir sayfa açmışlardır. Artık geriye Taner’in Dilek’e duygularını açması kalmıştır. Taner tıpkı çocukluğundaki gibi tren yolu kenarında Dilek’le patates yemek için sözleşir. Taner duygularını Dilek’e açabilecek midir?

Bu arada Hüseyin ve Muammer, sakladıkları paraların çalındığını öğrenirler. Her ikisi de bu işin peşine düşünce paralarının uçak için alındığını öğrenirler. Her konuda zıtlaşan bu iki kardeş bu sefer birleşirler ve uçağa el koyarlar. Taner ve amcaoğulları, uçaklarını geri almaya çalışırlar. Ancak Hüseyin ve Muammer uçağı çoktan satılığa çıkarmıştır.

Öte yandan Sefer’le ilgili önemli bir gerçeği öğrenen Zahide, Sefer’le içinde bulundukları durumu konuşmaya karar verir. Bu konuşmadan sonra her ikisinin de yolculuğu nasıl sürecektir?

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİMLER?

Gönül Dağı dizisinde aşkı en saf haliyle yaşayanların, hasreti bir ömür yüreğinde taşıyanların, kopmaz halatlarla bağlanmış dostlukların, birbirinden renkli hayatların iç içe geçtiğini göreceğiz. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan üstleniyor. Dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.