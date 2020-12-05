Gülsim Ali İlhan kimdir, kaç yaşında? Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan nereli?

Gülsim Ali İlhan, cumartesi günleri TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandırıyor. Payitaht Abdülhamid, Diriliş: Ertuğrul gibi ünlü yapımlarda yer alan Gülsim Ali İlhan oyunculuk hayatına Son Yaz Balkanlar dizisi ile başlamıştır. Bulgaristan doğumlu oyuncu Bulgarca, Türkçe, İngilizce ve Japonca bilmektedir. Gülsim Ali İlhan kimdir, kaç yaşında?

GÜLSİM ALİ İLHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Manken, dizi oyuncusu. 1.76 boyunda 54 kilodur. Tam adı Gülsim İlhan Ali. 1 Ocak 1993'te Bulgaristan'da doğdu. Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızıdır. Gayet iyi Türkçe bilgisi yanı sıra iyi derecede Bulgarca, Türkçe, İngilizce ve Japonca dillerini bilmektedir. Bulgaristan’da düzenlenen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçildi. 2012 yılında oyunculuğa adım attı.

Gülsim Ali, ilk olarak 2012 yılında gösterilen başrolünde Hazal Kaya’nın oynadığı Son Yaz Balkanlar dizisinde rol aldı, ardından 4 bölümlük Seddülbahir 32 Saat dizisinde hemşire rolünü oynadı.

Yusuf Çim ile birlikte 2016'da Star TV ekranlarında yayımlanan Hanım Köylü dizisinde İlkgün rolünü, Diriliş Ertuğrul’da Aslıhan, 2019’da oynadığı Payitaht Abdülhamid dizisinde Gülcemal, 2020’de rol aldığı Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandırdı.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Gönül Dağı (Dilek, TV Dizisi 2020)

Payitaht Abdülhamid (Gülcemal, TV Dizisi 2019-2020)

Yüzleşme (Ayşegül, TV Dizisi 2019)

Diriliş: Ertuğrul (4. Sezon, Aslıhan, TV Dizisi 2017)

Hanım Köylü (İlkgün, TV Dizisi 2016)

Seddülbahir 32 Saat (Hemşire, TV Dizisi 2015)

Son Yaz Balkanlar 1912 (TV Dizisi 2012)

Seddülbahir 32 Saat (Hemşire, TV Dizisi 2015)

Hanım Köylü (İlkgün, TV Dizisi 2016)