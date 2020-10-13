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  • Gelinim Mutfakta mini hamburger ve fırın patates tarifi! Mini hamburger ve fırın patates nasıl yapılır?
13 Ekim 2020 Salı 13:01 | Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta mini hamburger ve fırın patates tarifi! Mini hamburger ve fırın patates nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta mini hamburger ve fırın patates tarifi! Mini hamburger ve fırın patates nasıl yapılır"

Gelinim Mutfakta'da bugün mini hamburger ve fırın patates yemeği yapılıyor. Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta lezzetli tarifleri ile her gün Kanal D'de yayınlanıyor. Programın sunucusu Onur Büyüktopçu, gelinlerden mini hamburger ve fırın patates yapmalarını istedi. Peki, Mini hamburger ve fırın patates nasıl yapılır?

Kanal D ekranın sevilen yarışma programlarından olan Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler, mini hamburger ve fırın patates yapıyor. Her gün Onur Büyüktopçu tarafından verilen menüye göre yemek yapan yarışmacılar altın bileziğin sahibi olmak için yarışıyor. Lezzetli ve pratik mini hamburger ve fırın patates tarifi...

MİNİ HAMBURGER VE FIRIN PATATES MALZEMELERİ

Hamburger ekmeği için;

  1. 1/2 su bardağı ılık süt
  2. 1/2 su bardağı ılık su
  3. 1/2 su bardağı sıvı yağ
  4. 1 tatlı kaşığı tuz
  5. 1,5 yemek kaşığı şeker
  6. 1/2 paket yaş maya
  7. 3 su bardağı un(aldığı kadar)

Köftesi için;

  1. 1/2 kilo gram kıyma
  2. 1 adet orta boy soğan
  3. 3 tatlı kaşığı galeta unu
  4. 1 adet yumurta
  5. 1 çay kaşığı tuz
  6. 1 çay kaşığı karabiber

Patates kızartması için;

  1. 3 adet orta boy patates
  2. 1 çay kaşığı kekik
  3. 1 çay kaşığı tuz
  4. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  5. 3 yemek kaşığı zeytinyağı

MİNİ HAMBURGER VE FIRIN PATATES NASIL YAPILIR?

Köftesi için tüm malzemeleri karıştırıp güzelce yoğurun 3 saat köfteyi dinlendirin.

Hamburger ekmeği için un hariç tüm malzemeyi karıştırın daha sonra unu yavaş yavaş ekleyip yumuşak ele yapışmayan bir hamur yapın.

Üzerini kapatıp 1 saat mayalandırın. Mayalanan hamuru tekrar yoğurup istediğiniz büyüklükte bezeler yapıp yarım saat kadar da tepside bekletin. Tepside mayalanan bezelerin üzerine fırçayla su sürün ve susam serpiştirip 200 derece fırında pişirin.

Daha sonra köfteleri kızartıp istediğiniz malzemelerle hamburgerlerinizi hazırlayın.

Patatesleri istediğiniz şekilde kesip yağ, kekik, kırmızı toz biberide ekleyip karıştırıp yağlı kağıt serili tepsimize dizelim, kızardıktan sonra hamburgerlerin yanında servis edin. Afiyet olsun.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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