  • $7,9017
  • 9,3222
  • 488.184
  • 1177.55
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 13 Ekim puan tablosu!
13 Ekim 2020 Salı 15:04 | Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 13 Ekim puan tablosu!

Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu" Gelinim Mutfakta 13 Ekim puan tablosu!

Gelinim Mutfakta'ya bugün yarışmacıların çocukları da katıldı. Eğlenceli anların yaşandığı Gelinim Mutfakta'da gelinler mutfağa girerek yemeklerini yaptı. Kayınvalidelerin ve Onur Büyüktopçu'nun puanlaması ile günün birinci seçilen isim belli olacak. Gelinim Mutfakta'da gün birincisi çeyrek altının sahibi de oluyor.

Gelinim Mutfakta gün birincisi yapılan puanlama sonucu belli oluyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta'yı bu sezon Onur Büyüktopçu sunuyor. Bugün yarışmacıların çocukları da Gelinim Mutfakta'ya konuk oldu. En lezzetli yemeği yapan gelinler gün sonunda çeyrek altının sahibi olmak istiyor. Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta gün birincisi henüz açıklanmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

Mini hamburger ve fırın patates nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta mini hamburger ve fırın patates tarifi!

DÜN ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde çeyrek altının sahibi İlayda oldu. 

<p>Doç. Dr. Deniz Şirin, denizdeki denizanası sayısındaki çokluğun normal olduğunu, endişeye gerek o

Marmara Denizi'ndeki denizanası sayısında dikkat çeken artış

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Boğalara aşk, Koçlara iş haberi! 13 Ekim 2020 burç yorumları

Kolombiya'da koronavirüsten korunmak için yeni tip maske üretildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.