Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 13 Ekim puan tablosu!

Gelinim Mutfakta gün birincisi yapılan puanlama sonucu belli oluyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta'yı bu sezon Onur Büyüktopçu sunuyor. Bugün yarışmacıların çocukları da Gelinim Mutfakta'ya konuk oldu. En lezzetli yemeği yapan gelinler gün sonunda çeyrek altının sahibi olmak istiyor. Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta gün birincisi henüz açıklanmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

Mini hamburger ve fırın patates nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta mini hamburger ve fırın patates tarifi!

DÜN ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde çeyrek altının sahibi İlayda oldu.