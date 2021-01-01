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  • Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 1 Ocak 2021 puan durumu!
01 Ocak 2021 Cuma 14:25 | Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 1 Ocak 2021 puan durumu!

Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu" Gelinim Mutfakta 1 Ocak 2021 puan durumu!

Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Onur Büyüktopçu'nun eğlenceli sunumu ile izleyicisine keyifli dakikalar yaşatan Gelinim Mutfakta'da bugün bir kişi elenirken, bir kişi 5 altın bilezğin sahibi olacak. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 1 Ocak 2021 puan durumu nasıl? İşte tüm merak edilenler...

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen isim tüm yarışma takipçileri tarafından merak ediliyor. Hafta boyunca yarışan gelinler cuma günü düzenlenen haftanın finalinde en yüksek puanı alarak hem çeyrek altına hem de 5 altın bilezin sahibi olacaklar. 4 gelin ve kayınvalide yarışırken yalnızca bir isim programa veda edecek. Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 1 Ocak 2021 puan durumu nasıl? İşte tüm detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta da bugün final heyecanı yaşanıyor. Gelinim Mutfakta elenen isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi verilecek puanların ardından belli olacak.

GELİNİM MUTFAKTA 1 OCAK 2021 PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 1 Ocak 2021 puan durumu tüm puanlama bitince haberimizin içerisine eklenecektir.

Gelinlerden bugün glazürlü limonlu haşhaşlı kek yapmaları istendi. Onur Büyüktopçu ilk puanları verdi. Onur Büyüktopçu'nun haşhaşlı kek için verdiği puanlar şöyle;

ŞEYMA: 1

AYSUN: 4

ÖZLEM: 5

ZEYNEP: 4

Glazürlü limonlu haşhaşlı kek nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta glazürlü limonlu haşhaşlı kek malzemeleri ve tarifi!
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