Glazürlü limonlu haşhaşlı kek nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta glazürlü limonlu haşhaşlı kek malzemeleri ve tarifi!

Gelinim Mutfakta Glazürlü limonlu haşhaşlı kek tarifi ekran başında izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Glazürlü limonlu haşhaşlı kek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Hafta boyunca lezzetli yemekler yaparak kayınvalidelerden yüksek puanı toplayan gelinler, belirtilen süre içinde bugünkü tatlılarını yapacaklar.

GLAZÜRLÜ LİMONLU HAŞHAŞLI KEK MALZEMELERİ:

Oda sıcaklığında 4 iri boy yumurta

250 gr rondodan geçirilerek toz haline getirilmiş toz şekeri

230 gr oda sıcaklığında tereyağı

225 ml oda sıcaklığında süt

1 limon kabuğu rendesi

375 gr kekun veya 375 gr un ve 1 paket kabartma tozu

70 gr haşhaş

LİMONLU GLAZÜR İÇİN GEREKENLER;

1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi

1,5-2 çorba kaşığı limon suyu

240 gr pudra şekeri

GLAZÜRLÜ LİMONLU HAŞHAŞLI KEK YAPILIŞI:

Yumurtalar mikserde iyice çırpılır ve şeker azar azar ilave edilerek, mikserle 15-20 dk kadar çırpılır. Şekerin yumurta içinde erimesi gerekiyor.

Yumurtalı karışıma, yumuşamış tereyağı ilave edilir ve mikserle iyice çırpılarak malzemelerin birbirine iyice karışması sağlanır. 1 limon kabuğunun rendesi de ilave edilir.

Normal un kullanılacaksa, kabartma tozu ile iyice harmanlanır ve mümkünse 2-3 kez elenir. Bu kekin daha iyi kabarmasını sağlıyorMikserin hamur ayağı takılır ve devri düşürülür, süt ve un, 1 kaşık un, 1 kaşık süt şeklinde yumurtalı karışıma eklenir ve devamlı düşük devirde karıştırılır. Süt ve unun tamamı hamura eklendikten sonra, en son olarak haşhaş eklenir. Büyük boy kek kalıbımız yağlanır ve kek kalıba boşaltılır. Üzeri düzleştirilir ve 160 derece sıcak fırına konur.

LİMONLU GLAZÜRÜN YAPILIŞI

Limonlu glazür için verilen tüm malzemeler derince bir kapta çatalla yada mikserle, iyice karışana kadar çırpılır. Koyu kıvamlı bir sos olacak. Ve bu sos kekin üzerine, kek ılındıktan sonra dökülür. Glazür kekin üstünde donuncaya kadar beklenir.

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