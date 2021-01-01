Glazürlü limonlu haşhaşlı kek nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta glazürlü limonlu haşhaşlı kek malzemeleri ve tarifi!
Yeni yılın ilk gününde Gelinim Mutfakta da yapılacak olan tatlı belli oldu. Gelinler kendilerine verilen süre içerisinde en lezzetli glazürlü limonlu haşhaşlı kek yapmak için uğraşacaklar. Ekran başında bulunan izleyenler ise kekin tarifini öğrenmek istiyorlar. Gelinim Mutfakta glazürlü limonlu haşhaşlı kek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Gelinim Mutfakta Glazürlü limonlu haşhaşlı kek tarifi ekran başında izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Glazürlü limonlu haşhaşlı kek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Hafta boyunca lezzetli yemekler yaparak kayınvalidelerden yüksek puanı toplayan gelinler, belirtilen süre içinde bugünkü tatlılarını yapacaklar.
GLAZÜRLÜ LİMONLU HAŞHAŞLI KEK MALZEMELERİ:
Oda sıcaklığında 4 iri boy yumurta
250 gr rondodan geçirilerek toz haline getirilmiş toz şekeri
230 gr oda sıcaklığında tereyağı
225 ml oda sıcaklığında süt
1 limon kabuğu rendesi
375 gr kekun veya 375 gr un ve 1 paket kabartma tozu
70 gr haşhaş
LİMONLU GLAZÜR İÇİN GEREKENLER;
1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi
1,5-2 çorba kaşığı limon suyu
240 gr pudra şekeri
GLAZÜRLÜ LİMONLU HAŞHAŞLI KEK YAPILIŞI:
Yumurtalar mikserde iyice çırpılır ve şeker azar azar ilave edilerek, mikserle 15-20 dk kadar çırpılır. Şekerin yumurta içinde erimesi gerekiyor.
Yumurtalı karışıma, yumuşamış tereyağı ilave edilir ve mikserle iyice çırpılarak malzemelerin birbirine iyice karışması sağlanır. 1 limon kabuğunun rendesi de ilave edilir.
Normal un kullanılacaksa, kabartma tozu ile iyice harmanlanır ve mümkünse 2-3 kez elenir. Bu kekin daha iyi kabarmasını sağlıyorMikserin hamur ayağı takılır ve devri düşürülür, süt ve un, 1 kaşık un, 1 kaşık süt şeklinde yumurtalı karışıma eklenir ve devamlı düşük devirde karıştırılır. Süt ve unun tamamı hamura eklendikten sonra, en son olarak haşhaş eklenir. Büyük boy kek kalıbımız yağlanır ve kek kalıba boşaltılır. Üzeri düzleştirilir ve 160 derece sıcak fırına konur.
LİMONLU GLAZÜRÜN YAPILIŞI
Limonlu glazür için verilen tüm malzemeler derince bir kapta çatalla yada mikserle, iyice karışana kadar çırpılır. Koyu kıvamlı bir sos olacak. Ve bu sos kekin üzerine, kek ılındıktan sonra dökülür. Glazür kekin üstünde donuncaya kadar beklenir.