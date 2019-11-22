Gelinim Mutfakta kim elendi? 22 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu ve birincisi..

Gelinim Mutfakta kim elendi? sorusu yarışmanın izleyivileri tarafından merak ediliyor. Gelinim Mutfakta dün yayınlanan bölümde tansiyonlar yine yükseldi. Verilen puanlar neticesinde en yüksek puanı alan yarışmacı ise 16 puanla Melike oldu. 22 Kasım Gelinim Mutfakta bölümünde eleme heyecanı yaşanıyor. En düşük puanı alan gelin ve kayınvalide adayı yarışmaya veda edecek.Gelinim Mutfakta kim elendi? diye araştıranlar için 22 Kasım Gelinim Mutfakta birincisi ve puan durumu sizlerle..

22 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

22 Kasım Gelinim Mutfakta eleneni ve birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN TABLOSU

GELİNİM MUTFAKTA 21 KASIM BİRİNCİSİ KİM?

Günün en düşük puanını alan yarışmacısı 8 puanla Duygu oluyor.Duygu'nun ardından en düşük puanı alan ikinci yarışmacı ise 11 puanlı Gamze olarak açıklandı.

Verilen puanlar neticesinde en yüksek puanı alan yarışmacı ise 16 puanla Melike oldu. Elif ise 14 puanla günü ikincilikle tamamlıyor.

GELİNİM MUTFAKTA 20 KASIM BİRİNCİSİ

Duygu 4 puanla en düşük puanı aldı.

İkinci en düşük puanı 11 puanla Gamze aldı, kural ihlali yapyğı için 2 puan düşürüldü.

Günün en yüksek puanını 17 puanla Elif oldu. Melike 13 puanla ikinci sırayı aldı.

GELİNİM MUTFAKTA 19 KASIM PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını alan gelini 4 puanla Gamze oldu. günün en düşük puanını alan ikinci gelini 12 puanla Duygu oldu.

Günü en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin 17 puanla Melike oldu. Elif 14 puanla ikinci oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 18 KASIM PUAN DURUMU

Haftanın ilk gününde en düşük puanı alarak gün sonuncusu olan yarışmacı 9 puanla Gamze oldu.

Gamze'nin ardından en düşük puanını alan ikinci ismi 10 puanla Melike oldu.

Günün ek yüksek puanını elde ederek çeyrek altını kazanan yarışmacı ise 16 puanla Duygu olarak açıklandı. Elif ise 12 puan elde etti.