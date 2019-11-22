Gelinim Mutfakta Katmer tarifi.. Katmer tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte yapılışı

Gelinim Mutfakta Katmer tarifi mutfağa meraklı olanlar tarafından merak ediliyor. Sevilen yarışma Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler Katmer tatlısı yapıyor. Seyredenler katmer araştırmalarına başladı. Katmer tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler? merak ediliyor. İşte yapılışı..

KATMER TARİFİ

Hazır Baklava Yufkasından Antep Fıstıklı Katmer Tarifi İçin Malzemeler:

10 tane hazır baklava yufkası

Yarım su bardağı toz şeker

1 su bardağı kıyılmış antep fıstığı

1 paket kaymak

Tereyağı

YAPILIŞI:

Hazır baklava yufkasının bir tanesini tezgaha serin ve eritilmiş tereyağını fırça ile sürün.

Üzerine bir kat daha yufka yerleştirin ve yufkanın üzerini yağlayın.

Kaymağı bıçak yardımıyla yufkanın üzerine sürün.

Antep fıstığı ve toz şekeri kaymağın üzerine bolca serpin ve zarf şeklinde kapatın.

Diğer yufkalarıda ikişerli olarak bu şekilde hazırlayın.

Hazırlanan katmerleri arkalı önlü fırça ile yağlayın.

Teflon tavada kısık ateşte arkalı önlü pişirin.

Servis tabağına alın ve üzerine antep fıstığını bolca serpin.