Kanal D'nin severek takip edilen yarışma programlarından biri olan Gelinim Mutfakta yeni haftasına bomba gibi isimlerle başladı. Programda İlayda ve kayınvalidesini göremeyen seyirciler Gelinim Mutfakta İlayda neden yok? Gelinim Mutfakta İlayda Doğan ve kayınvalidesi elendi mi? sorusuna soruyor. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

GELİNİM MUTFAKTA İLAYDA VE KAYINVALİDESİ NEDEN YOK?

Gelinim Mutfakta İlayda ve kayınvalidesi Gülcan Hanım, geçen hafta programdan çekilme kararı aldı. Gülcan Hanım programdan ayrılma sebebinin ise annesinin rahatsızlığı olduğunu ileri sürdü.

Gelinim Mutfakta Gizem ve Semra Hanım neden yok? Gelinim Mutfakta Gizem ayrıldı mı?

GELİNİM MUTFAKTA İLAYDA KİMDİR?

Yeni sezonun yarışmacıları arasında yer alan İlayda Doğan, yarışmacılarla kıyasıya rekabet ediyor. İlayda Doğan 26 yaşında ve İç mimarlık mezunudur.

Kuyumculuk sektöründe tasarımcı olarak çalışıyor. Kısa süre önce başladığı yemek serüveninde hem kendine hem de elinin lezzetine güveniyor. Hırslı ve inatçı olduğu için de birinci sıraya oturacağını düşünüyor.