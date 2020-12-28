Gelinim Mutfakta Gizem ve Semra Hanım programın yeni bölümünde ekranda yer almadı. Kanal D'nin beğenilerek takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta 3. sezonu ile kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Gelinim Mutfakta Gizem ve kayınvalidesi Semra Hanım yer almadı. Peki, Gelinim Mutfakta Gizem ve Semra Hanım neden yok? Gelinim Mutfakta Gizem ayrıldı mı?

GELİNİM MUTFAKTA GİZEM VE SEMRA HANIM NEDEN YOK?

Gelinim Mutfakta Gizem ve Semra Hanım yeni haftanın ilk gününde yarışmada bulunmadı. Gizem ve Semra Hanım'ın sağlık sorunları nedeniyle programdan ayrıldığı açıklandı.

Gelinim Mutfakta İlayda neden yok? Gelinim Mutfakta İlayda Doğan ve kayınvalidesi elendi mi?

GELİNİM MUTFAKTA GİZEM KİMDİR?

Bir hafta boyunca rakipleri, İlayda ve Aysun ve yeni yarışmacıya karşı gireceği yarıştan galip olarak ayrılmak ve hem gün sonlarında çeyrek altın hem de finalde beş altın bilezik kazanmak isteyen Gizem Sancaktar 27 yaşında. Aslen Ankaralı. 1.5 yıldır Servet Saltuk Sancaktar ile evli. Kedi ve köpeği var. Çok neşeli, sürekli gülen ancak haksızlığa gelemeyen bir yapısı var.

Pozitif yaklaşımı seven güzel gelin istemediği durumlardan sinirlenebileceğini ifade ediyor. Kitap okumayı ve rap müziği çok seviyor. Bu sebeple de hızlı konuşuyor. Rakibelerinin bu konuda kendisinden çekeceği var. Akrep burcu olan güzel gelinin hedefi yarışmda uzun süre kalabilmek.