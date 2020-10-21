Gelinim Mutfakta İlayda kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta İlayda Doğan nereli?

Gelinim Mutfakta İlayda yeni sezonun yarışmacıları arasında yer alıyor. 6 haftadır programda yarışan Gelinim Mutfakta İlayda, iddialı yarışmacılardan birisi olarak karşımıza çıktı. Kayınvalideleri ile beraber yarışan gelinler hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta İlayda kimdir, kaç yaşında?

GELİNİM MUTFAKTA İLAYDA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yeni sezonun yarışmacıları arasında yer alan İlayda Doğan, yarışmacılarla kıyasıya rekabet ediyor. İlayda Doğan 26 yaşında ve İç mimarlık mezunudur.

Kuyumculuk sektöründe tasarımcı olarak çalışıyor. Kısa süre önce başladığı yemek serüveninde hem kendine hem de elinin lezzetine güveniyor. Hırslı ve inatçı olduğu için de birinci sıraya oturacağını düşünüyor.