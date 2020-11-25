Gelinim Mutfakta Nurcan ve kayınvalidesi, bu hafta yarışmaya katılan isim oldu. Geçen hafta Didem ve kayınvalidesi elenince Gelinim Mutfakta Nurcan yarışmaya giriş yaptı. Kanal D ekranında Onur Büyüktopçu'nun sunumu ile devam eden yarışmada haftanın birincisi 5 altın bilezik alıyor. Gelinim Mutfakta Nurcan ve kayınvalidesi kim? Gelinim Mutfakta Nurcan Çonkuroğlu kaç yaşında?

GELİNİM MUTFAKTA NURCAN VE KAYINVALİDESİ KİM?

Nurcan Çonkuroğlu 35 yaşında ve Tıbbi sekreter. Aslen Bulgaristanlı olan Nurcan Lise mezunudur. 9 yaşında kızı ve 3 yaşında oğlu olmak üzere 2 çocuk sahibidir. Fenerbahçeli ve yengeç burcu olduğunu söyleyen Nurcan Çonkuroğlu duygusal ve mükemmeliyetçi bir yapıya sahiptir.