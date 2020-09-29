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  • Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 29 Eylül puan tablosu!
29 Eylül 2020 Salı 16:22 | Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 29 Eylül puan tablosu!

Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu" Gelinim Mutfakta 29 Eylül puan tablosu!

Gelinim Mutfakta sevilen yemek programlarından biri olarak seyirci karşısına çıkamaya devam ediyor. Hafta iç her gün Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da günün yemeği fıstıklı kebap oldu. Gelinim Mutfakta'da kayınvalideler, 5 tam puan üzerinden değerlendirme yapıyor.

Gelinim Mutfakta haftanın ikinci gününde kıyasıya ve heyecanlı rekabete devam ediyor. Ekranların en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından biri olan Gelinim Mutfakta'da hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Gelinim Mutfakta gün birincisi sizlerle...

Fıstıklı kebap tarifi! Gelinim Mutfakta fıstıklı kebap nasıl yapılır, malzemeleri nedir?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta günün en yüksek puanını alan isim Zeynep oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ DÜN KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da dün gün birinci Ayşe oldu. Ayşe çeyrek altının sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAKKINDA

Gelinim Mutfakta, 12 Mart 2018 tarihinde yayımlanmaya başlayan, 4 gelinin 4 kayınvalidesiyle yarıştığı bir yemek yarışmasıdır. Yarışma hafta içi her gün Kanal D'de yayımlanmaktadır. Yarışmayı ilk 2 sezon Fatih Ürek sundu. Kayınvalideler gelinlerin yaptığı yemeklere puan verir.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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