Gelinim Mutfakta fıstıklı kebap tarifi! Gelinim Mutfakta fıstıklı kebap nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta fıstıklı kebap tarifi, ekranları başından bulunan izleyicilerin ilgisini çekti. 29 Eylül Salı günü Gelinim Mutfakta'da fıstıklı kebap günün menüsünde yer aldı. Hafta içi her gün Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta'yı yeni sezonda Onur Büyüktopçu sunuyor. Antep fıstığı ile etin lezzetli buluşması fıstıklı kebap tarifi...

GELİNİM MUTFAKTA FISTIKLI KEBAP MALZEMELERİ

100 g kuzu döş kıyma 100 g dana döş kıyma 1 çay bardağı ince çekilmiş Antep fıstığı 1 soğan 1 diş sarımsak 2~3 yemek kaşığı kaynar su 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber 2 yemek kaşığı zeytinyağı 4 küçük şiş

Servis için

2 kırmızı soğan 1 yemek kaşığı sumak 1 yemek kaşığı nar ekşisi 2 lavaş ekmeği

Üzeri için

1 yemek kaşığı iri çekilmiş Antep fıstığı

FISTIKLI KEBAP NASIL YAPILIR?

Kıymaları geniş bir kaba alıp üzerine, Antep fıstığı, rendelediğiniz soğan, sarımsak, su, tuz ve baharatları ekleyip yoğurun. Harçtan bir avuç dolusu alın ve aşağı doğru sıkarak şiş boyunca yayın. Zeytinyağını döküm bir tavada ısıtıp şişe dizdiğiniz kebapları kızartın. Servis için soğanları ince piyazlık doğrayıp bir kaseye alın. Üzerine nar ekşisi gezdirip sumak serpin ve karıştırın. Lavaş ekmeklerini yapışmaz yüzeyli bir tavada ısıtıp bir servis tabağına alın. Üzerine sırasıyla soğanlar ve kebapları şişleri ile beraber yerleştirin. İri çekilmiş Antep fıstığı ile süsleyerek sıcak servis yapın.