Gelinim Mutfakta Aysun ve Nurten neden yok? Gelinim Mutfakta Aysun ve Nurten ayrıldı mı?

Gelinim Mutfakta Aysun ve kayınvalidesi Nurten bu hafta, programda yer almıyor. Gelinim Mutfakta'yı izleyecek olan vatandaş ekranda Aysun ve Nurten'inin yerine başka kişileri görünce konuyu yakından takip etmeye başladı. Dobra konuşmaları ile tanınan Gelinim Mutfakta Aysun ve Nurten neden yok?

GELİNİM MUTFAKTA AYSUN VE NURTEN NEDEN YOK?

Gelinim Mutfakta Nurten Hanım'ın safra kesesi ameliyatı oldu. Bu yüzden programa katılım sağlayamadı. Konu hakkında açıklama yapmak için video gönderen Gelinim Mutfakta Aysun ve Nurten en kısa sürede iyileşip dönmeyi planlıyor.

GELİNİM MUTFAKTA AYSUN VE NURTEN KİMDİR?

Mutfakta hünerlerini göstererek rakiplerini geçmeye çalışacak olan Aysun Kuşatan 24 yaşındadır. Genç yarışmacı aslen Sakaryalıdır. Üniversite öğrencisidir. 5 yıllık evlidir ve 4 yaşında bir erkek çocuğu sahibidir. İstanbul Pendik'ten yarışmaya katılıyor. Kendisini pratik, çözümcü ve hırslı olarak tanımlıyor.

Yarışmada kayınvalidesi ile birlikte altınları toplamaya geliyor. Daha önce Zuhal Topal'la Sofrada programına da katılarak kamera önü deneyimi yaşadı.