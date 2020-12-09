Gelinim Mutfakta 9 Aralık puan durumu: Gelinim Mutfakta gün birincisi açıklandı!

Gelinim Mutfakta 9 Aralık puan durumu kayınvalidelerin tadımlarının ardından ekrana verildi. Kanal D'nin en çok izlenen ve altın kazandıran yarışması Gelinim Mutfakta 9 Aralık puan durumu izleyiciler tarafından aranan başlıklardan oldu. Bugün tavuklu tantuni yaparak kayınvalidelerden 5 puan almaya çalıştı. Gelinim Mutfakta 9 Aralık puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta gün birincisi kim?

GELİNİM MUTFAKTA 9 ARALIK PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Gelinim Mutfakta 9 Aralık puan durumu belli oldu. Günün en yüksek puanını 17 puanla Gizem aldı. İlayda ve Gamze 15 puanla ikinciliği elde etti. Aysun ise 14 puanla sonuncu oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta gün birincisi Gizem olarak seçildi. Gizem 14. çeyrek altınını aldı .Dün kayınvalidelerden en yüksek puanı alan yarışmacı Aysun olmuştu.

GELİNİM MUTFAKTA

Gelinim Mutfakta, 12 Mart 2018 tarihinde yayımlanmaya başlayan, 4 gelinin 4 kayınvalidesiyle yarıştığı bir yemek yarışmasıdır. Yarışma hafta içi her gün Kanal D'de yayımlanmaktadır. Yarışmayı ilk 2 sezon Fatih Ürek sunarken şimdi Onur Büyüktopçu sunuyor. Kayınvalideler gelinlerin yaptığı yemeklere puan verir.