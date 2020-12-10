Gelinim Mutfakta 10 Aralık puan durumu: Gelinim Mutfakta perşembe gün birincisi kim?

Gelinim Mutfakta 10 Aralık puan durumu izleyenlerin öğrenmek istediği konular arasında yer alıyor. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan program Onur Büyüktopçu tarafından sunuluyor. Lezzetli yemekler yapan gelinlere puanlamayı kayınvalideler veriyor. Gelinim Mutfakta 10 Aralık puan durumu sonrası çeyrek altını almaya hak kazanan isim belli olacak. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? 10 Aralık puan durumu ve detaylar sizlerle...

GELİNİM MUTFAKTA 10 ARALIK PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 10 Aralık puan durumu henüz açıklanmadı. Detaylar geldikçe haberimize eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta gün birincisi belli olmadı. Kayınvalideler dün en yüksek puanı alarak gün birincisi Gizem oldu.