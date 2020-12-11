Gelinim Mutfakta kim elendiği ve kimin birinci olduğu bugün belli olacak. Ekranların en çok izlenen yarışması hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanıyor. Gelinler ve kayınvalideler cuma günü açıklanan 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziğin sahibi olmak istiyor. 11 Aralık Cuma günü haftanın son gününde bugün bir kişi elenecek. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 11 Aralık puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, BİRİNCİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta kim elendi, birinci henüz belli olmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA

Gelinim Mutfakta, 12 Mart 2018 tarihinde yayımlanmaya başlayan, 4 gelinin 4 kayınvalidesiyle yarıştığı bir yemek yarışmasıdır. Yarışma hafta içi her gün Kanal D'de yayımlanmaktadır. Yarışmayı ilk 2 sezon Fatih Ürek sundu. Bu sezon programı Onur Büyüktopçu sunuyor. Kayınvalideler gelinlerin yaptığı yemeklere puan verir.