Gelinim Mutfakta 7 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta gün birincisi kim?

Gelinim Mutfakta 7 Aralık puan durumu izleyenlerin yakından takip ettiği konu başlıklarından oldu. Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı yarışma programlarından olan Gelinim Mutfakta her gün saat 13:00 itibarıyla ekrana geliyor. Gelinim Mutfakta 7 Aralık puan durumuna göre bugün çeyrek altını alan isim belli olacak. Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? Gelinim Mutfakta 7 Aralık puan durumu....

GELİNİM MUTFAKTA 7 ARALIK PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 7 Aralık puan durumu belli oldu. Bugün en yüksek puanı Gizem alarak çeyrek altını almaya hak kazandı. İlayda 19 puan ile ikinci, Aysun 14 puan ile üçüncü olurken yeni yarışmacı Gamze 10 puan ile sonuncu oldu.

GELİNİM MUTFAKTA

Gelinim Mutfakta, 12 Mart 2018 tarihinde yayımlanmaya başlayan, 4 gelinin 4 kayınvalidesiyle yarıştığı bir yemek yarışmasıdır. Yarışma hafta içi her gün Kanal D'de yayımlanmaktadır. Yarışmayı ilk 2 sezon Fatih Ürek sunarken şimdi Onur Büyüktopçu sunuyor. Kayınvalideler gelinlerin yaptığı yemeklere puan verir.