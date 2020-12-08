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  • Gelinim Mutfakta 8 Aralık puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta gün birincisi kim?
08 Aralık 2020 Salı 15:31 | Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta 8 Aralık puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta gün birincisi kim?

Gelinim Mutfakta 8 Aralık puan durumu açıklandı mı" Gelinim Mutfakta gün birincisi kim"

Gelinim Mutfakta 8 Aralık puan durumu Onur Büyüktopçu tarafından açıklanacak. Bugün gelinler ve kayınvalideler 80'ler konsepti ile beraber eğlenceli anlar yaşadı. Aysun ve İlayda arasında gerilimli anlar yaşanırken Gelinim Mutfakta 8 Aralık puan durumu ekrandaki izleyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Peki, Gelinim Mutfakta 8 Aralık puan durumu açıklandı mı

Gelinim Mutfakta 8 Aralık puan durumu bugün belli olacak. Kanal D'nin en sevilen programlarından biri olan Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopçu tarafından sunuluyor. Gündüz kuşağı yemek programlarından Gelinim Mutfakta 8 Aralık puan durumu her gün kayınvalidelerin tadımına göre belirleniyor. Peki, Gelinim Mutfakta 8 Aralık puan durumu açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA 8 ARALIK PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Gelinim Mutfakta 8 Aralık puan durumu belli oldu. Onur Büyüktopçu 8 Aralık puan durumlarını açıkladı.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta, gün birincisi Aysun oldu. Aysun çeyrek altını kazanan isim olarak seçildi.

GELİNİM MUTFAKTA

Gelinim Mutfakta, 12 Mart 2018 tarihinde yayımlanmaya başlayan, 4 gelinin 4 kayınvalidesiyle yarıştığı bir yemek yarışmasıdır. Yarışma hafta içi her gün Kanal D'de yayımlanmaktadır. Yarışmayı ilk 2 sezon Fatih Ürek sunarken şimdi Onur Büyüktopçu sunuyor. Kayınvalideler gelinlerin yaptığı yemeklere puan verir.

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