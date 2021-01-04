Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 4 Ocak puan durumu açıklandı!

Ekranların en çok izlenen yarışmalarında Gelinim Mutfakta 4 Ocak puan durumu bugün Seda Sayan tarafından açıklandı. Program bugün Seda Sayan'ın sunumuyla izleyenlerin karşısına çıktı. Şimdiden çok ses getiren yarışma reytingleri alt üst edecek gibi duruyor. Gelinim Mutfakta 4 Ocak puan durumu kayınvalidelerin yemekleri tatmasının ardından açıklanıyor. Gelinim Mutfakta 4 Ocak puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta gün birincisi kim?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta gün birincisi Gizem oldu. Gizem çeyrek altını kazanarak ödülünü aldı.

Seda Sayan kaç yaşında, kaç kez evlendi? Gelinim Mutfakta sunucusu Seda Sayan kimdir?

GELİNİM MUTFAKTA 4 OCAK PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 4 Ocak puan durumu Seda Sayan tarafından günün sonunda ekrana verildi. Bugün gelinlerin puan durumu şu şekilde;

Gizem 21

Zeynep: 20

Aysun: 17

Özlem: 7