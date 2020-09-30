30 Eylül 2020 Çarşamba 16:27 | Son Güncelleme:
Gelinim Mutfakta 30 Eylül puan durumu... Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 30 Eylül puan durumu izleyicilerin ilgi ile takip ettiği konular arasında bulunuyor. Bugün günün menüsünde içli köfte vardı ve gelinler en iyi yemeği yaparken en yüksek puanı almaya çalıştı. Gelinim Mutfakta'da bugün gelin adayı Ayşe duygusal anlar yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta gün birincisi Onur Büyüktopçu tarafından açıklandı. Gelinim Mutfakta'da bugün duygusal anlar yaşandı. Ekranların sevilen yemek yarışmasında günün yemeği içli köfte oldu. Gelinler verilen süre içerisinde yemeklerini tamamladı. Gelinim Mutfakta 30 Eylül puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta gün birincisi olarak çeyrek altını kazanan isim Ayşe oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 30 EYLÜL PUAN DURUMU NEDİR?
Bugün yapılan oylama sonucu gelinlere verilen puan aşağıdaki gibi oldu.