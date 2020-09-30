Gelinim Mutfakta 30 Eylül puan durumu... Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta gün birincisi Onur Büyüktopçu tarafından açıklandı. Gelinim Mutfakta'da bugün duygusal anlar yaşandı. Ekranların sevilen yemek yarışmasında günün yemeği içli köfte oldu. Gelinler verilen süre içerisinde yemeklerini tamamladı. Gelinim Mutfakta 30 Eylül puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta gün birincisi olarak çeyrek altını kazanan isim Ayşe oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 30 EYLÜL PUAN DURUMU NEDİR?

Bugün yapılan oylama sonucu gelinlere verilen puan aşağıdaki gibi oldu.

İçli köfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta içli köfte tarifi!