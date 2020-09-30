Gelinim Mutfakta içli köfte tarifi! Tam kıvamında içli köfte yapılışı nasıldır?

Gelinim Mutfakta içli köfte tarifi 30 Eylül günün yemeği oldu. Hafta içi her gün Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da heyecanlı ve kıyasıya yarış devam ediyor. Gelinlerin verilen süre zarfı içerisinde yaptığı yemeğe puanlamayı kayınvalideler ve programın sunucu Onur Büyüktopçu veriyor. Bugün belirlenen Gelinim Mutfakta içli köfte tarifinin yapılışı haberimizde.

GELİNİM MUTFAKTA İÇLİ KÖFTE TARİFİ MALZEMELERİ NELERDİR?

2 su bardağı ince köftelik bulgur 1 su bardağı irmik 1 adet yumurta 3 yemek kaşığı un 1 yemek kaşığı domates salçası 1 yemek kaşığı biber salçası 1 yemek kaşığı zeytinyağı 2 çay kaşığı (silme)pul biber 3 su bardağı sıcak su 550 gram kıyma 4 adet orta boy soğan 4 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı nane (arzuya göre) 2 çay kaşığı pul biber (arzuya göre) 1 çay kaşığı kekik (arzuya göre) 1 çay kaşığı karabiber (arzuya göre) 1 çimdik kimyon (arzuya göre) 10 sap maydanoz 1 dilediğiniz kadar ceviz içi (iri çekilmiş) 200 gram tereyağı veya margarin

TAM KIVAMINDA İÇLİ KÖFTE YAPILIŞI NASILDIR?

Bulguru ve irmiği ağzı kapaklı bir kapta ıslatın ve ağzını kapatıp yaklaşık 30dk dinlenmeye bırakın.

200 gr yağı tencereye alın ve kıymayı rengi dönene kadar sürekli karıştırarak pişirin

Kıymanın her yeri renk aldıktan sonra tane tane olması için yarım çay bardağı su ekleyin ve suyunu çekene kadar kavurun.

Suyunu çektikten sonra küp küp doğranmış soğanı ilave edip kavurmaya devam edin.

Soğanlar tamamen kavrulduktan sonra 2 çay kaşığı tuzu ve baharatları ilave edin

Cevizleri de ilave edip ocağın altını kapatın. Maydanozları ekleyip son kez karıştırıp soğuması için başka bir kaba alın

Şişmeye bıraktığımız bulhurlu karışımı bir tepsiye (varsa çiğ köfte tepsisi) veya bir kaba çıkarın ve üzerine yağ, salça, un, yumurta, pul biber ve 2 çay kaşığı tuzu ekleyip güzelce yoğurun

Yaklaşık 15 dakika yoğurduktan sonra bütün hamuru bir araya getirin ve üzerini nemli bir bezle örtün. Yaklaşık 30 dakika dinlendirin.

Hamurunuzdan cevizden büyük yumurtadan küçük parçalar alıp yuvarlayın. Baş veya işaret parmağınızla açıp içine harç doldurup kapatın.

Eğer elinizde açamıyorsanız hamuru yağlı kağıdın arasına koyup büyükçe açarak kalıplar halinde çıkardığınız parçalara poğaça gibi iç harc koyup kapatabilirsiniz.

Dilerseniz kızgın yapda kızartın yada suda haşlayın.