Gelinim Mutfakta 23 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 23 Aralık puan durumu netleşiyor. Günün en yüksek puanını alan isim çeyrek altının sahibi oluyor. Bugün, yarışmacılar, Hint kıyafetlerini giyerek eğlenceli anlar yaşadı. Gelinim Mutfakta 23 Aralık puan durumu tadımların ardından belli oluyor. Gelinim Mutfakta 23 Aralık puan durumu ve günün en yüksek puanını alam gelin

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta gün birincisi henüz açıklanmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir. 22 Aralık gün birincisi dün yeni yarışmacı Özlem oldu.

Günün yarışma yemeği Hint yemeği olunca gelinler Hint kültürüne göre giydikleri kostümlerle mutfağa girdiler. Koreografiyi düzenleyen dansçılarla birlikte Hint müziği eşliğinde dans ettiler. Kaynanaları ise, bu anları keyifle izlediler. Onur Bey de, dansın bir bölümüne katılınca ortaya keyifli anlar çıktı.

GELİNİM MUTFAKTA 23 ARALIK PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 23 Aralık puan durumu Onur Büyüktopçu tarafından açıklanınca puanlamayı haberimize ekleyeceğiz.