Gelinim Mutfakta 24 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 24 Aralık puan durumu yapılan tadımların ardından açıklanıyor. Ekranların en çok izlenen ve altın kazandıran yarışmasında bugün yemekleri kayınvalideler yaparken gelinler puanlamada etkili oluyor. Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta 24 Aralık puan durumuna göre bir isim çeyrek altını alacak. Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 24 Aralık puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi henüz belli olmadı. Dün en yüksek puanı alarak yarışmanın birincisi Gizem oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 24 ARALIK PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 24 Aralık puan durumu bugün Onur Büyüktopçu tarafından açıklanacak. Dün Gizem 19 puan aldı. Aysun 17, İlayda 15 ve Özlem 12 puan aldı.