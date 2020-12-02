Gelinim Mutfakta 2 Aralık puan durumu: Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu!

Gelinim Mutfakta 2 Aralık puan durumu yakından takip ediliyor. Ekranların en çok izlenen gündüz kuşağı yarışma programı Gelinim Mutfakta'da gelinler gün boyunca çeyrek altın için yarışıyor. Hafta boyu en yüksek puanı alan yarışmacı 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Gelinim Mutfakta 2 Aralık puan durumu Onur Büyüktopçu tarafından açıklandığı zaman gün birincisi de belli olacak.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ BELLİ OLDU MU?

Gelinim Mutfakta gün birincisi Aysun oldu. Aysun çeyrek altını kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA 2 ARALIK PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 2 Aralık puan durumu bugün Onur Büyüktopçu tarafından açıklandı. Bugün ekrana gelen tablo şu şekildeydi: