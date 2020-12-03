Gelinim Mutfakta 3 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 3 Aralık puan durumu Onur Büyüktopçu tarafından açıklandı. Her gün çeyrek altın dağıtan ve haftanın sonunda 5 altın bilezik için yarışan gelinlere puanlamayı kayınvalideler veriyor. Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 3 Aralık puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 3 ARALIK PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 3 Aralık puan durumu açıklandı. Aysun bugün birinci oldu ve çeyrek altın aldı.

Aysun: 22

Gizem: 17

İlayda: 17

Nurcan: 9

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.