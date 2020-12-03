Gelinim Mutfakta 3 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?
Gelinim Mutfakta 3 Aralık puan durumu bugün belli oldu. Kanal D'nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Gelinim Mutfakta bugün yarışmacılar hünkar beğendi yaptı ve çeyrek altını almak için yarıştı. Ekranların en çok altın kazandıran yarışması sloganıyla yayınlanan Gelinim Mutfakta 3 Aralık puan durumu sizlerle...
Gelinim Mutfakta 3 Aralık puan durumu Onur Büyüktopçu tarafından açıklandı. Her gün çeyrek altın dağıtan ve haftanın sonunda 5 altın bilezik için yarışan gelinlere puanlamayı kayınvalideler veriyor. Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 3 Aralık puan durumu
GELİNİM MUTFAKTA 3 ARALIK PUAN DURUMU
Gelinim Mutfakta 3 Aralık puan durumu açıklandı. Aysun bugün birinci oldu ve çeyrek altın aldı.
Aysun: 22
Gizem: 17
İlayda: 17
Nurcan: 9GELİNİM MUTFAKTA
Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.
Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.