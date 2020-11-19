Gelinim Mutfakta 19 Kasım Perşembe puan durumu! Gelinim Mutfakta gün birincisi açıklandı

Gelinim Mutfakta 19 Kasım 2020 puan durumu Onur Büyüktopçu tarafından açıklandı. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan programda 4 gelin yarışıyor ve oylamayı kayınvalideler yapıyor. Gelinim Mutfakta 19 Kasım 2020 puan durumu sonrası bir gelinlerden biri çeyrek altını kazanacak. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi kim?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu. Elif, Gizem ve İlayda aynı puanı aldılar. Yemeğin yağını az koyan Elif'ten Onur Büyüktopçu 2 puan kesti Bu yüzden kuraya katılamadı. Yapılan kura sonucu gün birincisi, Gizem oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 19 KASIM 2020 PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 19 Kasım 2020 puan durumu Onur Büyüktopçu açıklandı.

Gizem: 19

İlayda: 19

Elif: 17

Didem: 7