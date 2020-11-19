En yüksek puanı alan yarışmacısı çeyrek altını alırken haftanın sonunda 5 altın bileziğin sahibi oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA 18 KASIM ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu. 18 Kasım puan durumu şu şekilde:



İlayda: 21

Gizem: 19

Elif: 13

Didem: 7

Karalahana çorbası nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta karalahana çorbası tarifi, malzemeleri

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta 18 Kasım Çarşamba puan durumu belli oldu. Günün en yüksek puanını alan ve çeyrek altının sahibi gelin İlayda olarak seçildi.