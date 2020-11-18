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  • Karalahana çorbası nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta karalahana çorbası tarifi burada!
18 Kasım 2020 Çarşamba 14:31 | Son Güncelleme:

Karalahana çorbası nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta karalahana çorbası tarifi burada!

Karalahana çorbası nasıl yapılır" Gelinim Mutfakta karalahana çorbası tarifi burada!

Karalahana çorbası, bugünün yapılacak yemeği olarak belirlendi. Programın sunucusu Onur Büyüktopçu Karalahana çorbası tarifini gelinlere verdi. Yarışmacılar belirtilen süre içerisinde yemeği yaparak puan kazanmaya çalışacak. Gelinim Mutfakta karalahana çorbası tarifi ve yapılışı sizlerle...

Gelinim Mutfakta karalahana çorbası tarifi, ekranda başındaki izleyicilerin ilgisini çekti. Kanal D'de yayımlanan yemek yarışmasında bugün gelinler karalahana çorbası yapacak. En lezzetli çorbayı yapan yüksek puanı almaya yaklaşacak. Peki, Karalahana çorbası nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta karalahana çorbası tarifi burada.

GELİNİM MUTFAKTA KARALAHANA ÇORBASI MALZEMELERİ

  1. 1 demet karalahana
  2. 100 gram mısır yarması
  3. 1 çay bardağı barbunya
  4. 2-3 adet orta boy soğan
  5. 50 gram iç yağ
  6. 100 gram tereyağı
  7. 2 çorba kaşığı sıvı yağ
  8. 2 çorba kaşığı biber salçası
  9. 1.5 litre su
  10. 2 adet kuru kırmızı acı biber
  11. 80 gram mısır unu
  12. 2-3 çorba kaşığı ılık su
  13. 1 tatlı kaşığı toz şeker
  14. Tuz

KARALAHANA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Mısır yarması ve barbunyayı ayrı kaplarda bir gece öncesinden ıslatın. Ertesi gün süzün ve ayrı ayrı haşlayın. Yıkanmış ve süzülmüş karalahanayı ince kıyın. Küp doğranmış soğanı sıvı yağ, iç yağ ve tereyağı ile birlikte kısık ateşte kavurun. Salçayı ekleyip kavurmaya devam edin.

Karalahana, haşlanmış mısır yarması, barbunya ve suyu ekleyin. Iri doğranmış acı biberi katın ve kısık ateşte 30 dakika pişirin. Mısır ununu ılık suda açtıktan sonra yavaşça çorbaya ilave edip, bir taraftan da karıştırın. Toz şeker katıp, kaynayana kadar sürekli karıştırın. Kaynayınca tuzunu atın ve ocağın altını kapatın. Sıcak olarak servis yapın.

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