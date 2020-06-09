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  3. Ferrarisini satamayan Kıvanç Tatlıtuğ
09 Haziran 2020 Salı 23:25 | Son Güncelleme:

Ferrarisini satamayan Kıvanç Tatlıtuğ

Ferrarisini satamayan Kıvanç Tatlıtuğ

Kıvanç Tatlıtuğ, geçen yıl 1 milyon 725 bin liraya satışa çıkardığı Ferrari F355 Spider F1 model aracına alıcı bulamadı.

Bunun üzerine oyuncu 1998 model otomobilinin fiyatını indirdi. Yeni fiyatını da 1 milyon 575 bin lira olarak belirledi. 150 bin lira indirim yapılan araç, Beşiktaş’ta bir galeride alıcısını bekliyor. Oyuncu, aracı kendine zevkine göre dizayn etmişti. 

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