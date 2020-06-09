Ferrarisini satamayan Kıvanç Tatlıtuğ

Bunun üzerine oyuncu 1998 model otomobilinin fiyatını indirdi. Yeni fiyatını da 1 milyon 575 bin lira olarak belirledi. 150 bin lira indirim yapılan araç, Beşiktaş’ta bir galeride alıcısını bekliyor. Oyuncu, aracı kendine zevkine göre dizayn etmişti.



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