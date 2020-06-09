09 Haziran 2020 Salı 23:25 | Son Güncelleme:
Bunun üzerine oyuncu 1998 model otomobilinin fiyatını indirdi. Yeni fiyatını da 1 milyon 575 bin lira olarak belirledi. 150 bin lira indirim yapılan araç, Beşiktaş’ta bir galeride alıcısını bekliyor. Oyuncu, aracı kendine zevkine göre dizayn etmişti.
Ferrarisini satamayan Kıvanç Tatlıtuğ
Kıvanç Tatlıtuğ, geçen yıl 1 milyon 725 bin liraya satışa çıkardığı Ferrari F355 Spider F1 model aracına alıcı bulamadı.
Bunun üzerine oyuncu 1998 model otomobilinin fiyatını indirdi. Yeni fiyatını da 1 milyon 575 bin lira olarak belirledi. 150 bin lira indirim yapılan araç, Beşiktaş’ta bir galeride alıcısını bekliyor. Oyuncu, aracı kendine zevkine göre dizayn etmişti.