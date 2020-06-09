Pınar Altuğ Atacan 'Altın Kod 520' adlı Instagram dizisi için kamera karşısında

Son dönemde Instagram’da yaptığı canlı yayınlarla hayranlarının dikkatini çeken oyuncu, yine aynı mecrada yayımlanacak olan ‘Altın Kod 520’ adlı projede kamera karşısına geçecek. Ebru Akel, Emel Müftüoğlu gibi isimlerin de rol aldığı ilk Instagram dizisi, sektöre yenilik getirmeyi hedefliyor.

