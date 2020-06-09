09 Haziran 2020 Salı 19:03 | Son Güncelleme:
Son dönemde Instagram’da yaptığı canlı yayınlarla hayranlarının dikkatini çeken oyuncu, yine aynı mecrada yayımlanacak olan ‘Altın Kod 520’ adlı projede kamera karşısına geçecek. Ebru Akel, Emel Müftüoğlu gibi isimlerin de rol aldığı ilk Instagram dizisi, sektöre yenilik getirmeyi hedefliyor.
Pınar Altuğ Atacan 'Altın Kod 520' adlı Instagram dizisi için kamera karşısında
17 yıl ‘Çocuklar Duymasın' adlı dizide rol alan Pınar Altuğ Atacan, sürpriz bir dizi anlaşmasına imza attı.
Son dönemde Instagram’da yaptığı canlı yayınlarla hayranlarının dikkatini çeken oyuncu, yine aynı mecrada yayımlanacak olan ‘Altın Kod 520’ adlı projede kamera karşısına geçecek. Ebru Akel, Emel Müftüoğlu gibi isimlerin de rol aldığı ilk Instagram dizisi, sektöre yenilik getirmeyi hedefliyor.