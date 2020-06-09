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  3. Maske kullanırken dikkat! Esra Akkaya'dan maske uyarısı: Ben yaptım, siz yapmayın
09 Haziran 2020 Salı 19:42 | Son Güncelleme:

Maske kullanırken dikkat! Esra Akkaya'dan maske uyarısı: Ben yaptım, siz yapmayın

Maske kullanırken dikkat! Esra Akkaya'dan maske uyarısı: Ben yaptım, siz yapmayın

Oyuncu Esra Akkaya, bir maskeyi birçok kez kullanınca gözü iltihap kaptı. Akkaya, aynı hataya düşmemeleri için takipçilerini uyardı.

Oyuncu Esra Akkaya, tek kullanımlık olan maskeyi birden fazla kullandığını itiraf ederek bunun sonucunda gözyaşı yolu iltihabı olduğunu söyledi. Sosyal medyadan takipçilerinin de benzer hataya düşmemeleri konusunda uyarıda bulunan Akkaya, şu ifadeleri kullandı: “Bir süredir yoktum. Bunun nedeni göz yaşı yolu iltihabı olmam. Çok acayip bir şey maske hastalığı... Aman diyeyim dikkat edin. Ben aynı maskeyi öyle defalarca kullandım itiraf ediyorum. Yapmayın, çünkü çok ciddi riskleri var. Yani burundan o göz yaşı yoluna doğru bir sürü bakteri gidebiliyor. Hala daha tam iyileşemedim ama artık enfeksiyonu geçti, gözümün şişi indi. Yani demem o ki dikkatli olun.”

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