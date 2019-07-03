Ferman Toprak'ın eşi kimdir? Ferman Toprak'ın eşi arkadaşının eski sevgilisi mi?

Eski sevgilisi tarafından çıplak fotoğrafla şantaj yaptığı iddialarıyla gündeme gelen Ferman Toprak büyük sevinç yaşıyor. Geçtiğimiz yıllarda eşi Hilal Toprak ile evlenen Ferman Toprak özel hayatı ve biyografisi haberimizde. Çıplak fotoğraf şantajı ile karşı karşıya kalan 'Hayatı Tespih Yapmışım' şarkısıyla ün kazanan şarkıcı Ferman Toprak, fotoğrafları yayınlamamak için kendisinden 100 bin dolar isteyen eski sevgilisi Türkan K.'dan davacı oldu. Peki; Ferman Toprak kimdir?, Ferman Toprak kaç yaşındadır?, Ferman Toprak nerelidir? İşte detaylar... İddiaya göre Ferman Toprak'ın evlendiği eşi Hilal Toprak arkadaşının eski sevgilisi. Ortak arkadaş vasıtasıyla tanıştıklarını söyleyen Hilal Toprak hamile. Geçtiğimiz aylarda canlı yayına bağlanan İsmet Günbeyi, "Ferman yanlış bir evlilik yaptı

ESKİ SEVGİLİSİ ÇIPLAK FOTOĞRAFLA TEHDİT ETMİŞTİ

Eski sevgilisi tarafından çıplak fotoğrafla tehdit edilen Ferman Toprak bir dönem bu haberlerle gündeme gelmişti.

42 YAŞINDA BABA OLACAĞINI AÇIKLADI

Ferman Toprak, 42’nci yaşını Etiler’de bir mekanda kutladı. Eşi Hilal Toprak’ın organizasyonunu üstlendiği partide, şarkıcı, “Eşimin bana en büyük hediyesi, kızım olacak. 42 yaşında baba oluyorum. Önce vatanımıza sonra ailemize hayırlı evlat olarak gelmesini diliyorum” dedi.

FERMAN TOPRAK'IN EŞİ HİLAL TOPRAK KİMDİR?

İddiaya göre Ferman Toprak'ın evlendiği eşi Hilal Toprak arkadaşının eski sevgilisi. Ortak arkadaş vasıtasıyla tanıştıklarını söyleyen Hilal Toprak hamile. Geçtiğimiz aylarda canlı yayına bağlanan İsmet Günbeyi, "Ferman yanlış bir evlilik yaptı. Şu anda evli olduğu Hilal Öztürk, daha önce 'abim' dediği, kendisine her konuda destek olan en yakın arkadaşının eski eşidir. Üstelik Ferman'ın ilişkisi Hilal Öztürk, kağıt üzerinde eşinden boşanmadan başlamıştır" dedi.