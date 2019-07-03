Ferman Toprak'ın eşi kimdir? Ferman Toprak'ın eşi arkadaşının eski sevgilisi mi?
Hayatı Tespih Yapmışım şarkısıyla ünlenen Ferman Toprak baba oluyor. 42 yaşındaki Ferman Toprak'ın eşi Hilal Toprak'ın hamile olduğu ortaya çıktı. Çıplak fotoğraf olayı sonrası adından söz ettiren Ferman Toprak'ın eşi kimdir nereli? Ferman Toprak ve eşi Hilal Toprak ile ilgili bilgiler aksam.com.tr'de. 30 Ocak 1975 Adana doğumlu olan Ferman Toprak baba tarafından Adıyaman‘ın Bezik, annesinden tarafından da Şanlıurfa‘nın İzol aşiretindendir. Doktor olan babası Adana’ya tayin edilince, dört kardeş olan Ferman Toprak da bu şehirde dünyaya geldi. 30 Ocak 1975 Adana doğumlu olan Ferman Toprak; ilk ve orta eğitimini Adana'da tamamladıktan sonra, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesini kazandı. 1996 yılında eğitimini yarıda bırakarak kendi yaşam stili olan müziğini yapabilmek adına İstanbul'a yerleşti.
Eski sevgilisi tarafından çıplak fotoğrafla şantaj yaptığı iddialarıyla gündeme gelen Ferman Toprak büyük sevinç yaşıyor. Geçtiğimiz yıllarda eşi Hilal Toprak ile evlenen Ferman Toprak özel hayatı ve biyografisi haberimizde. Çıplak fotoğraf şantajı ile karşı karşıya kalan 'Hayatı Tespih Yapmışım' şarkısıyla ün kazanan şarkıcı Ferman Toprak, fotoğrafları yayınlamamak için kendisinden 100 bin dolar isteyen eski sevgilisi Türkan K.'dan davacı oldu. Peki; Ferman Toprak kimdir?, Ferman Toprak kaç yaşındadır?, Ferman Toprak nerelidir? İşte detaylar... İddiaya göre Ferman Toprak'ın evlendiği eşi Hilal Toprak arkadaşının eski sevgilisi. Ortak arkadaş vasıtasıyla tanıştıklarını söyleyen Hilal Toprak hamile. Geçtiğimiz aylarda canlı yayına bağlanan İsmet Günbeyi, "Ferman yanlış bir evlilik yaptı
FERMAN TOPRAK KİMDİR? FERMAN TOPRAK'IN EŞİ KİM?
ESKİ SEVGİLİSİ ÇIPLAK FOTOĞRAFLA TEHDİT ETMİŞTİ
Eski sevgilisi tarafından çıplak fotoğrafla tehdit edilen Ferman Toprak bir dönem bu haberlerle gündeme gelmişti.
42 YAŞINDA BABA OLACAĞINI AÇIKLADI
Ferman Toprak, 42’nci yaşını Etiler’de bir mekanda kutladı. Eşi Hilal Toprak’ın organizasyonunu üstlendiği partide, şarkıcı, “Eşimin bana en büyük hediyesi, kızım olacak. 42 yaşında baba oluyorum. Önce vatanımıza sonra ailemize hayırlı evlat olarak gelmesini diliyorum” dedi.
FERMAN TOPRAK'IN EŞİ HİLAL TOPRAK KİMDİR?
İddiaya göre Ferman Toprak'ın evlendiği eşi Hilal Toprak arkadaşının eski sevgilisi. Ortak arkadaş vasıtasıyla tanıştıklarını söyleyen Hilal Toprak hamile. Geçtiğimiz aylarda canlı yayına bağlanan İsmet Günbeyi, "Ferman yanlış bir evlilik yaptı. Şu anda evli olduğu Hilal Öztürk, daha önce 'abim' dediği, kendisine her konuda destek olan en yakın arkadaşının eski eşidir. Üstelik Ferman'ın ilişkisi Hilal Öztürk, kağıt üzerinde eşinden boşanmadan başlamıştır" dedi.