Ferman Toprak kimdir? Ferman Toprak'ın eşi kim?

Ferman Toprak kimdir? internette yoğun olarak araştırılıyor. Ferman Toprak ve eşi Hilal Toprak bugün Kanal D'nin sevilen programı İkinci Sayfa'ya konuk oldular. Program sırasında izleyiciler Ferman Toprak kimdir? Ferman Toprak'ın eşi Hilal Toprak kimdir, kaç yaşında? merak etmeye başladı işte yanıtı..

FERMAN TOPRAK KİMDİR?

30 Ocak 1975 Adana doğumlu olan Ferman Toprak baba tarafından Adıyaman‘ın Bezik, annesinden tarafından da Şanlıurfa‘nın İzol aşiretindendir. Doktor olan babası Adana’ya tayin edilince, dört kardeş olan Ferman Toprak da bu şehirde dünyaya geldi.

30 Ocak 1975 Adana doğumlu olan Ferman Toprak; ilk ve orta eğitimini Adana'da tamamladıktan sonra, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesini kazandı. 1996 yılında eğitimini yarıda bırakarak kendi yaşam stili olan müziğini yapabilmek adına İstanbul'a yerleşti.

1996 yılında müziğe yönelmek için eğitimini yarıda bırakıp İstanbul’a gitti. 1997 yılında da “Böyle Giderse / Kurşunlara Geleyim” adlı ilk albümü yayımlandı.

İstanbul’da çeşitli mekanlarda sahne hayatına başlayan Ferman Toprak ilk önce Beşiktaş’taki Keyifli Meyhane’de sahneita’da sahne aldı. Bunu Club ve Nispet Bar izledi. Daha sonra Etiler’de kendi gece kulübünü açtı. Bunu Kuruçeşme’de açtığı yazlık mekan “İnadına” takip etti. Fakat sonunda sadece sahnede olmayı tercih etti ve mekanlarını kapadı. Halen sahne hayatını başarıyla sürdürmektedir.

2008 yılında ‘Ferman Zamanı’ isimli albümünü, 2011 yılında ‘Saygılarımla’ adlı albümünü çıkardı.

Albümleri :

1997 – Böyle Giderse / Kurşunlara Geleyim

2008 – Ferman Zamanı

2011 – Saygılarımla

2013 – Hayatı Tespih Yapmışım

“Nişanlı gittik; evli döndük”

Sanatçı Ferman Toprak, iş adamı dostu Muhammet Balcı’nın davetlisi olarak, kısa süreli tatil için gittiği Almanya’nın Münih kentinde, nişanlısı Hilal Öztürk ile sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi. Bu özel gün için gelinliğin, damatlığın ve fotoğrafçının; çiftin yakın arkadaşları tarafından hızlıca temin edildiği heyecan dolu saatlerde, nikahın olmazsa olmazı gelin arabası da unutulmadı.

Yıl sonunda evlenmeyi planlayan ikili, bu sürprize Türk konsolosluğunda nikah işlemleri için başvuruda bulunarak karşılık verdi.Prosedürlerin yerine getirilmesiyle Muhammet Balcı, Necla Demir şahitliğinde, ünlü sanatçı Ferman Toprak ve nişanlısı Hilal Öztürk çiftinin sade nikahı, Münih Türk konsolosluğunda kıyıldı. Mutlu çift, yıldırım nikahı sonrası, gelinlik ve damatlıkla bu özel günün hatırası için objektiflere poz da verdi.

İmzalar atıldıktan sonra nikah memuru evlilik cüzdanını Hilal Öztürk’e takdim etti. Sürpriz nikah töreni sonrası duygularını ortak bir şekilde dile getiren çiçeği burnunda çift “Biz evlilik için yıl sonunu düşünüyorduk. Münih’e tatil için gittik. Hiçbir hazırlığımız yoktu; arkadaşlarımızın çok özel sürprizleri bizim için adeta rüya gibiydi. Kısmet bugüneymiş; çok mutluyuz. Münih’e nişanlı olarak gittik. İstanbul’a evli olarak döndük. Darısı tüm bekarların başına” dedi.