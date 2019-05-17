Fener Ol çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? FenerOl çekiliş ödülleri nelerdir?

Fener Ol çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? FenerOl çekiliş ödülleri neler? sorularının yanıtları tüm taraftarlar tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un başlattığı Fener Ol kampanyası eşliğinde Acun Ilıcalı, TV8 ve FB TV ortak yayınında WinWin kampanyası adı altında yayınlar gerçekleştirildi. Ünlü isimlerin destek verdiği WinWin kampanyası kapsamında iki günde 123 bin forma satıldığı ve 950 bin SMS atıldığı duyuruldu. Açıklanan verilere göre 55 milyon 900 bin TL toplandığı belirtildi. Fenerbahçe WinWin kampanyası yoğun ilgi gördü. Fener Ol kampanyasındaki ödüller de araştırılmaya başlandı. Fener Ol çekiliş sonuçları ve ödülleri hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

FENER OL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fener Ol kampanyası kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği MPİ’nin 09.05.2019 tarih ve 24951361-255.01.02-E4504 Sayılı izni ile Hedef Çekiliş tarafından düzenlenmektedir. Kampanya, 12.05.2019 saat 00.01 – 01.06.2019 saat 23.59 tarihleri arasında, Türkiye Genelinde, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğine ait fenerbahce.org (Ücretsiz) internet sitesinden ad-soyad, adres ve iletişim bilgileri ile giriş yaparak kredi kartı ödeme seçeneğini seçerek veya FB yazıp tüm GSM operatörleri üzerinden 1907 nolu kampanya hattına mesaj atıp gelecek linkteki katılım formuna ad-soyad, adres ve iletişim bilgilerini girerek 20 TL değerinde 1 adet dijital Fenerbahçe logo içerikli görseli satın alanlar çekilişe katılacaklardır.

1 Haziran itibariyle tüm SMS gönderimi yapan katılımcılara SMS gönderimi yapılacak olup, katılım şifreleri ve kayıt linki paylaşılacaktır. Her 20TL’lik dijital Fenerbahçe görseli için bir çekiliş hakkı verilecektir. Talihliler, 13.06.2019 tarihinde saat 11.00’de Fenerbahçe Spor Kulübü, Zühtü paşa Mahallesi Recep Peker Cad. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı No:3 Kadıköy/İstanbul adresinde noter huzurunda halka açık olarak yapılacak çekilişle belirlenecektir. İkramiye olarak aşağıda belirtilen adet, değer ve içerikte ikramiyeler veriliyor olacaktır.

İKRAMİYELER:

10 kişiye 94.900,00 TL değerinde 2018 Model Ford Tourneo Courier Journey Trend kasa 95 PS Araç

10 kişiye 83.900,00 TL değerinde 2019 Model Fiat EGEA SEDAN EASY 1,4 FIRE 95HP

10 kişiye 30.000,00 TL değerinde New York Seyahati (29 Eylül – 05 Ekim, 17 – 23 Ekim veya 10 – 16 Kasım tarihlerinden talihlinin seçeceği herhangi biri tarihte tarihleri arasında,4 * otelde, çift kişilik odada, 6 gece 7 gün(ODA-KAHVALTI) konaklama ve gidiş + dönüş ekonomi sınıf uçak bileti, New York Havalimanı - Otel - Havalimanı transferleri sağlanacaktır. Seyahat talihli dâhil çift kişilik olup, İstanbul'da başlayıp İstanbul'da sona erecektir. Vize-pasaport işlemleri talihliye aittir Seyahat ikramiyesini talihliden başkası kullanamaz, devredilemez, nakde çevrilemez.)

100 kişiye 1.200,00 TL değerinde Futbol 1 yıllık kombine bilet (Migros & Spor toto Tribün)

100 kişiye 600,00 TL değerinde Basketbol 1 yıllık kombine bilet(Kategori 7)

50 kişiye 189,00 TL değerinde Islak imzalı Alex forması

1500 kişiye 189,00 TL değerinde Yeni sezon forma (ÖZEL SERİ)

15 kişiye Başkanımız ve/veya yönetim kurulu üyelerimiz ile Yönetim locasında maç seyretme deneyimi

20 kişiye Başkanımız ile öğle yemeği deneyimi

5 kişiye Başkanımızın şahitliğini yapacağı nikâh organizasyonları deneyimi

10 kişiye İstediği bir sporcuyu nikâh şahidi yapma deneyimi

20 kişiye Alex ile yemek deneyimi

100 kişiye Futbol A takımı ile yemek deneyimi

100 kişiye Basketbol A takımı ile yemek deneyimi

10 kişiye Futbol takım kaptanı ve teknik direktör ile yemek deneyimi

10 kişiye Basketbol Genel Menajer, A Takım Antrenör ve Takım Kaptanı ile akşam yemeği deneyimi

10 kişiye Basketbolcular ile Youtube kanalından yayınlanacak Challenge yapması deneyimi

10 kişiye Futbolcular ile Youtube kanalından yayınlanacak Challenge yapması deneyimi

50 kişiye İstediği çocuğu sahaya seremoniye çıkarma deneyimi

100 kişiye Ülker Şükrü Saraçoğlu stadında maç yapma şansı deneyimi

100 kişiye Ülker Arena'da basket maçı yapma şansı deneyimi

22 kişiye Futbol A takım ile karma maç yapma deneyimi

25 kişiye Fenerbahçe kongre üyesi olma deneyimi

100 kişiye Futbol A takım ile deplasmana gitme deneyimi

500 kişiye Erkek Basketbol A takımı ile buluşma deneyimi

500 kişiye Futbol A takımı ile buluşma deneyimi

500 kişiye Adı-Soyadı ile sporculardan özel görüntülü mesaj deneyimi

Talihliler 24.06.2019 tarihli Hürriyet Gazetesi ve fenerbahce.org internet sitesinde duyurulacaktır.

FENEROL ÇEKİLİŞ ÖDÜLLERİ NELER?

Başkanla Omuz Omuza Maç İzle

15 kişi çekiliş sonucunda yanında sevdiği bir kişiyle birlikte 2019-2020 sezonu Süper Lig maçlarından birini Yönetim locasında Başkanımız ve/veya Yönetim Kurulu üyelerimiz ile birlikte izleme şansını yakalayacak. Ödülü kazanan kişiler ile kulüp tarafından iletişime geçilerek müsaitlik olan maçlar için bilgi verilecektir. Davet edilen maça olumsuz dönüş yapan talihliler bir başka maç için müsaitlik oluşmaz ise haklarını kaybederler. Kazanan kişinin ödülden yararlanabilmesi için mutlaka geçerli bir Fenerbahçe Passolig’i olması gerekmektedir. Kazanılan ödül nakde çevrilemez. Kazanan kişi isterse ödülünü Fenerbahçe Passolig’i olan bir yakınına devredebilir. Maçın oynanacağı ilde kazanan kişilerin stadyuma ulaşımı, şehir dışından gelenler için ilgili maçın oynanacağı ile ve stadyuma ulaşım, konaklama, şahsi harcamaları ilgili sorumluluk kendisine ait olup kulübün bu konuda herhangi bir sorumluluğu/ taahhüdü yoktur. Kulüp Başkan’ın ve tüm yöneticilerin o akşam locada olacağını taahhüt etmez, programı uygun olan isimler katılım göstereceklerdir. Kulüp organizasyon sırasında fotoğraf/ video çekimi yapma ve bu görüntüleri kulübe ait resmi yayın organlarında (TV, Dergi, web site, sosyal medya vb) yayınlama hakkına sahiptir.

Cem Yılmaz Seni Harbiye’ye Çağırıyor

750 kişi çekilişle çift kişilik Cem Yılmaz gösterisi davetiyesi kazanacaktır. Gösteri Harbiye Cemil Topuzlu Açık hava Sahnesi’nde gerçekleşecektir. Gösteri tarihi kazanan kişilere kulüp tarafından bildirilecektir. Kazanan kişiler kategori ve koltuk seçimi yapamazlar, biletler kulüp tarafından gönderilecektir. Kazanılan ödül nakde çevrilemez, başka bir kişiye devredilemez. Kulüp sadece gösteri davetiyesini vermeyi taahhüt eder. Kazanan kişinin gösteri alanına ulaşımı, il dışından geliyorsa ulaşım, konaklama ve diğer şahsi harcamaları kendi sorumluluğundadır.

Mabette Top Koştur

100 kişi çekiliş sonucunda Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde maç yapmaya hak kazanacaktır. Ödülü kazanan kişiler ile kulüp tarafından iletişime geçilerek organizasyon gün ve saati bildirilecektir. Organizasyon günü katılım göstrmeyen talihliler haklarını kaybederler. Kazanılan ödül nakde çevrilemez. Kazanan kişi isterse ödülünü bir yakınına devredebilir. Ödülü kazanan kişiler kulüp tarafından rastgele gruplara ayrılacaklardır. Organizasyonun gerçekleştirileceği ilde kazanan kişilerin stadyuma ulaşımı, şehir dışından gelenler için ilgili maçın oynanacağı ile ve stadyuma ulaşım, konaklama, şahsi harcamaları ilgili sorumluluk kendisine ait olup kulübün bu konuda herhangi bir sorumluluğu/ taahhüdü yoktur. Talihli maç sırasında oluşabilecek herhangi bir sakatlık ya da sağlık sorununda tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kulüp organizasyon sırasında fotoğraf/ video çekimi yapma ve bu görüntüleri kulübe ait resmi yayın organlarında (TV, Dergi, web site, sosyal medya vb) yayınlama hakkına sahiptir.

Ülker Arena Atacağın Üçlükleri Bekliyor

100 kişi çekiliş sonucunda Ülker Arena’da maç yapmaya hak kazanacaktır. Ödülü kazanan kişiler ile kulüp tarafından iletişime geçilerek organizasyon gün ve saati bildirilecektir. Organizasyon günü katılım göstrmeyen talihliler haklarını kaybederler. Kazanılan ödül nakde çevrilemez. Kazanan kişi isterse ödülünü bir yakınına devredebilir. Ödülü kazanan kişiler kulüp tarafından rastgele gruplara ayrılacaklardır. Organizasyonun gerçekleştirileceği ilde kazanan kişilerin stadyuma ulaşımı, şehir dışından gelenler için ilgili maçın oynanacağı ile ve stadyuma ulaşım, konaklama, şahsi harcamaları ilgili sorumluluk kendisine ait olup kulübün bu konuda herhangi bir sorumluluğu/ taahhüdü yoktur. Talihli maç sırasında oluşabilecek herhangi bir sakatlık ya da sağlık sorununda tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kulüp organizasyon sırasında fotoğraf/ video çekimi yapma ve bu görüntüleri kulübe ait resmi yayın organlarında (TV, Dergi, web site, sosyal medya vb) yayınlama hakkına sahiptir.

Mabette 1 Yıllık Kombinen Bizden Tam Destek Senden

100 kişi çekiliş sonucunda 2019-2020 sezonunda geçerli 1 yıllık Süper Lig kombine ödülüne hak kazanacaktır. Kazanan kişinin ödülden yararlanabilmesi için mutlaka geçerli bir Fenerbahçe Passolig’i olması gerekmektedir. Kazanılan ödül nakde çevrilemez. Kazanan kişi isterse ödülünü Fenerbahçe Passolig’i olan bir yakınına devredebilir. Kombine kulübün uygun gördüğü tribün ve koltuk için verilir

Arena’da 1 Yıllık Kombinen Bizden Tam Destek Senden

100 kişi çekiliş sonucunda 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe Beko takımının Ülker Arena’da oynayacağı tüm maçlar için geçerli 1 yıllık Fenerbahçe Beko Basketbol kombine ödülüne hak kazanacaktır. Kazanılan ödül nakde çevrilemez. Kazanan kişi isterse ödülünü bir yakınına devredebilir. Kombine kulübün uygun gördüğü tribün ve koltuk için verilir.

Basketbol Takımıyla Buluş Desteğini Göster

600 kişi çekiliş sonucunda Fenerbahçe Beko Basketbol takımı ile buluşmaya hak kazanacaktır. Ödülü kazanan kişiler ile kulüp tarafından iletişime geçilerek organizasyon gün ve saati bildirilecektir. Organizasyon günü katılım göstermeyen talihliler haklarını kaybederler. Kazanılan ödül nakde çevrilemez. Kazanan kişi isterse ödülünü bir yakınına devredebilir. Organizasyonun gerçekleştirileceği ilde kazanan kişilerin organizasyonun gerçekleşeceği yere ulaşımı, şehir dışından gelenler için ilgili maçın oynanacağı ile ve stadyuma ulaşım, konaklama, şahsi harcamaları ilgili sorumluluk kendisine ait olup kulübün bu konuda herhangi bir sorumluluğu/ taahhüdü yoktur. Kulüp organizasyon sırasında fotoğraf/ video çekimi yapma ve bu görüntüleri kulübe ait resmi yayın organlarında (TV, Dergi, web site, sosyal medya vb) yayınlama hakkına sahiptir.

Futbol Takımıyla Buluş Desteğini Göster

600 kişi çekiliş sonucunda Fenerbahçe A takımı ile buluşmaya hak kazanacaktır. Ödülü kazanan kişiler ile kulüp tarafından iletişime geçilerek organizasyon gün ve saati bildirilecektir. Organizasyon günü katılım göstermeyen talihliler haklarını kaybederler. Kazanılan ödül nakde çevrilemez. Kazanan kişi isterse ödülünü bir yakınına devredebilir. Organizasyonun gerçekleştirileceği ilde kazanan kişilerin organizasyonun gerçekleşeceği yere ulaşımı, şehir dışından gelenler için ilgili organizasyonun düzenleneceği ile ve yere ulaşım, konaklama, şahsi harcamaları ilgili sorumluluk kendisine ait olup kulübün bu konuda herhangi bir sorumluluğu/ taahhüdü yoktur. Kulüp organizasyon sırasında fotoğraf/ video çekimi yapma ve bu görüntüleri kulübe ait resmi yayın organlarında (TV, Dergi, web site, sosyal medya vb) yayınlama hakkına sahiptir.

Öğle Yemeği Randevun Başkanla

20 kişi çekiliş sonucunda Başkanımız ile öğle yemeğinde buluşmaya hak kazanacaktır. Ödülü kazanan kişiler ile kulüp tarafından iletişime geçilerek organizasyon gün ve saati bildirilecektir. Kazanan kişiler kulüp tarafından rastgele 2 gruba ayrılacaktır. Organizasyon günü katılım göstermeyen talihliler haklarını kaybederler. Kazanılan ödül nakde çevrilemez. Kazanan kişi isterse ödülünü bir yakınına devredebilir. Organizasyonun gerçekleştirileceği ilde kazanan kişilerin organizasyonun gerçekleşeceği yere ulaşımı, şehir dışından gelenler için ilgili organizasyonun geröekleşeceği ile ve mekana ulaşım, konaklama, şahsi harcamaları ilgili sorumluluk kendisine ait olup kulübün bu konuda herhangi bir sorumluluğu/ taahhüdü yoktur. Kulüp organizasyon sırasında fotoğraf/ video çekimi yapma ve bu görüntüleri kulübe ait resmi yayın organlarında (TV, Dergi, web site, sosyal medya vb) yayınlama hakkına sahiptir.

Onur Konuğun Başkan Olsun

5 kişi çekilişle Doğum Günü, Nikah, Düğün gibi özel bir gününde Başkan’ı konuk etme ödülüne hak kazanacaktır. Kazanılan ödül nakde çevrilemez. Kazanan kişi isterse ödülünü bir yakınına devredebilir. Ödülü kazanan organizasyonun yer ve tarihini en az 1 ay önceden kulüp yetkilisine bildirmelidir. Organizasyon tarihinin Ağustos 2019-Aralık 2020 tarihleri arasında ve organizasyon yerinin İstanbul il sınırları içerisinde olması gerekmektedir. Ödül 2020 yılı sonrası bir tarihte geçerli değildir. Özel gün davetine Başkanımızın programının müsait olması durumunda Başkanımız, aksi durumda Yönetim Kurulu üyelerimizden biri katılım gösterecektir. Kulüp organizasyon sırasında fotoğraf/ video çekimi yapma ve bu görüntüleri kulübe ait resmi yayın organlarında (TV, Dergi, web site, sosyal medya vb) yayınlama hakkına sahiptir.

Şahidin Sevdiğin Sporcu Olsun

10 kişi çekilişle nikah organizasyonunda Fenerbahçe kulübü sözleşmeli sporcularından birinin şahitliği ödülüne hak kazanacaktır. Kazanılan ödül nakde çevrilemez. Kazanan kişi isterse ödülünü bir yakınına devredebilir. Ödülü kazanan kişi nikah yer ve tarihini en az 1 ay önceden kulüp yetkilisine bildirmelidir. Nikah tarihinin Ağustos 2019-Aralık 2020 tarihleri arasında ve yerinin İstanbul il sınırları içerisinde olması gerekmektedir. Ödül 2020 yılı sonrası bir tarihte geçerli değildir. Nikah şahitliği için kazanan kişinin en az 3 sporcu ismi bildirmesi gerekmektedir. Sporculardan programı müsait olan kişi şahitlik için törene katılım gösterecektir. Kulüp organizasyon sırasında fotoğraf/ video çekimi yapma ve bu görüntüleri kulübe ait resmi yayın organlarında (TV, Dergi, web site, sosyal medya vb) yayınlama hakkına sahiptir.

Futbol Takımı Seni Yemeğe Çağırıyor

100 kişi çekilişle Fenerbahçe A Takımı ile yemek ödülüne hak kazanacaktır. Ödüle hak kazanan kişiler kulüp tarafından rastgele 20'şerli beş gruba ayrılacaktır. Her bir grup için bir öğle yemeği düzenlenecektir. Yemek tarihi, saati ve yeri kazanan kişilere kulüp tarafından bildirilecektir. Organizasyona katılmayan kişiler hakkını kaybeder. Kazanılan ödül nakde çevrilemez. Kazanan kişi isterse ödülünü bir yakınına devredebilir. Yemek organizasyonunun yapılacağı ilde kazanan kişilerin mekana ulaşımı, şehir dışından gelenler için mekanın olduğu ile ve mekana ulaşım, konaklama, şahsi harcamaları ilgili sorumluluk kendisine ait olup kulübün bu konuda herhangi bir sorumluluğu/ taahhüdü yoktur. Kulüp organizasyon sırasında fotoğraf/ video çekimi yapma ve bu görüntüleri kulübe ait resmi yayın organlarında (TV, Dergi, web site, sosyal medya vb) yayınlama hakkına sahiptir. Kulüp yemekte tüm futbolcuların eksiksiz bulunacağını taahhüt etmez. O gün için programı uygun olan tüm isimler yemekte yer alacaktır.

Basketbol Takımı Seni Yemeğe Çağırıyor

100 kişi çekilişle Fenerbahçe Beko Takımı ile yemek ödülüne hak kazanacaktır. Ödüle hak kazanan kişiler kulüp tarafından rastgele 20'şerli beş gruba ayrılacaktır. Her bir grup için bir öğle yemeği düzenlenecektir. Yemek tarihi, saati ve yeri kazanan kişilere kulüp tarafından bildirilecektir. Organizasyona katılmayan kişiler hakkını kaybeder. Kazanılan ödül nakde çevrilemez. Kazanan kişi isterse ödülünü bir yakınına devredebilir. Yemek organizasyonunun yapılacağı ilde kazanan kişilerin mekana ulaşımı, şehir dışından gelenler için mekanın olduğu ile ve mekana ulaşım, konaklama, şahsi harcamaları ilgili sorumluluk kendisine ait olup kulübün bu konuda herhangi bir sorumluluğu/ taahhüdü yoktur. Kulüp organizasyon sırasında fotoğraf/ video çekimi yapma ve bu görüntüleri kulübe ait resmi yayın organlarında (TV, Dergi, web site, sosyal medya vb) yayınlama hakkına sahiptir. Kulüp yemekte tüm basketbolcuların eksiksiz bulunacağını taahhüt etmez. O gün için programı uygun olan tüm isimler yemekte yer alacaktır.

Futbol Takım Kaptanı Ve Hocamız Seni Yemeğe Çağırıyor

10 kişi çekilişle Fenerbahçe takım kaptanı ve teknik direktörü ile yemek ödülüne hak kazanacaktır. Ödüle hak kazanan kişiler için toplu olarak tek bir öğle yemeği düzenlenecektir. Yemek tarihi, saati ve yeri kazanan kişilere kulüp tarafından bildirilecektir. Organizasyona katılmayan kişiler hakkını kaybeder. Kazanılan ödül nakde çevrilemez. Kazanan kişi isterse ödülünü bir yakınına devredebilir. Yemek organizasyonunun yapılacağı ilde kazanan kişilerin mekana ulaşımı, şehir dışından gelenler için mekanın olduğu ile ve mekana ulaşım, konaklama, şahsi harcamaları ilgili sorumluluk kendisine ait olup kulübün bu konuda herhangi bir sorumluluğu/ taahhüdü yoktur. Kulüp organizasyon sırasında fotoğraf/ video çekimi yapma ve bu görüntüleri kulübe ait resmi yayın organlarında (TV, Dergi, web site, sosyal medya vb) yayınlama hakkına sahiptir.

Basketbol Takım Kaptanı Ve Koçumuz Seni Yemeğe Çağırıyor

10 kişi çekilişle Fenerbahçe Beko takım kaptanı ve koçu ile yemek ödülüne hak kazanacaktır. Ödüle hak kazanan kişiler için toplu olarak tek bir öğle yemeği düzenlenecektir. Yemek tarihi, saati ve yeri kazanan kişilere kulüp tarafından bildirilecektir. Organizasyona katılmayan kişiler hakkını kaybeder. Kazanılan ödül nakde çevrilemez. Kazanan kişi isterse ödülünü bir yakınına devredebilir. Yemek organizasyonunun yapılacağı ilde kazanan kişilerin mekana ulaşımı, şehir dışından gelenler için mekanın olduğu ile ve mekana ulaşım, konaklama, şahsi harcamaları ilgili sorumluluk kendisine ait olup kulübün bu konuda herhangi bir sorumluluğu/ taahhüdü yoktur. Kulüp organizasyon sırasında fotoğraf/ video çekimi yapma ve bu görüntüleri kulübe ait resmi yayın organlarında (TV, Dergi, web site, sosyal medya vb) yayınlama hakkına sahiptir.

Youtube Kanalında İstediğin Basketbolcu ile Challenge’a Hazır Ol

10 kişi çekilişle Fenerbahçe Beko takım oyuncularından istediği biri ile Fenerbahçe Spor Kulübü resmi youtube kanalından yayınlanacak challenge organizasyonuna hak kazanacaktır. Kazanılan ödül nakde çevrilemez. Kazanan kişi isterse ödülünü bir yakınına devredebilir. Ödüle hak kazanan kişiler için toplu olarak tek bir challenge organizasyonu düzenlenecektir. Organizasyon yeri ve tarihi kulüp tarafından talihlilere bildirilecektir. Organizasyona katılmayan kişiler haklarını kaybeder. Ödüle hak kazanan kişi en az 3 sporcu ismi bildirmek zorundadır, organizasyona programı uygun olan sporcular katılacaktır. Kulüp organizasyon sırasında fotoğraf/ video çekimi yapma ve bu görüntüleri kulübe ait resmi yayın organlarında (TV, Dergi, web site, sosyal medya vb.) yayınlama hakkına sahiptir.

Youtube Kanalında İstediğin Futbolcu ile Challenge’a Hazır Ol

10 kişi çekilişle Fenerbahçe A takım oyuncularından istediği biri ile Fenerbahçe Spor Kulübü resmi youtube kanalından yayınlanacak challenge organizasyonuna hak kazanacaktır. Kazanılan ödül nakde çevrilemez. Kazanan kişi isterse ödülünü bir yakınına devredebilir. Ödüle hak kazanan kişiler için toplu olarak tek bir challenge organizasyonu düzenlenecektir. Organizasyon yeri ve tarihi kulüp tarafından talihlilere bildirilecektir. Organizasyona katılmayan kişiler haklarını kaybeder. Ödüle hak kazanan kişi en az 3 sporcu ismi bildirmek zorundadır, organizasyona programı uygun olan sporcular katılacaktır. Kulüp organizasyon sırasında fotoğraf/ video çekimi yapma ve bu görüntüleri kulübe ait resmi yayın organlarında (TV, Dergi, web site, sosyal medya vb.) yayınlama hakkına sahiptir.

Çocuğun Seremoniye Çıkıyor

50 kişi çekilişle çocuğunu 2019-2020 sezonunda Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek bir maçta takım ile seremoniye çıkarmaya hak kazanacaktır. Kazanılan ödül nakde çevrilemez. Kazanan kişi isterse ödülünü bir yakınına devredebilir. Ödülü kazanan kişi maç seçimi yapamaz. Kulüp tarafından müsaitlik olan maç için talihli aranarak davet edilecektir. Ödülü kazanan kişi çocuğun maça birlikte çıkacağı sporcu için seçim yapamaz. Davet edilen maç tarihinde olumsuz dönüş yapan talihliye müsaitlik olması durumunda bir başka maç tarihi önerilebilir. Daveti reddeden talihli ödül hakkını kaybeder. Federasyon kuralları gereği seremoniye katılacak çocuklar 6-12 yaş aralığında ve en fazla 1.45 cm boyunda olmalıdır.

Seremoniye katılacak çocuğa maç günü stat içerisinde refakat edecek yakınının mutlaka geçerli bir Fenerbahçe Passolig'i bulunması gerekmektedir. Seremoniye katılacak çocuk ve kendisine refakat edecek yakınının stadyuma ulaşım, il dışından gelen kişilerin ulaşım, konaklama, şahsi harcama vb. masraflarının sorumluluğu kendisine aittir. Kulübün şahsa ait masraflar ile ilgili bir taahhüdü/ sorumluluğu yoktur. Kulüp organizasyon sırasında fotoğraf/ video çekimi yapma ve bu görüntüleri kulübe ait resmi yayın organlarında (TV, Dergi, web site, sosyal medya vb.) yayınlama hakkına sahiptir.

Deplasman Yolunda Takımla Kol Kola

100 kişi çekilişle Fenerbahçe A takım ile 2019-2020 sezonunda gerçekleştirilecek bir deplasman maçına takım ile gitmeye hak kazanacaktır. Kazanılan ödül nakde çevrilemez. Kazanan kişi isterse ödülünü bir yakınına devredebilir. Kazanan talihlinin hangi maça davet edileceği bilgisi kulüp tarafından kendisi ile paylaşılacaktır. Davete olumsuz dönüş yapan talihli hakkını kaybeder. Takımın deplasman için yola çıkacağı ilde kazanan kişilerin takımın yola çıkmak üzere toplandığı yere ulaşımı, şehir dışından gelenler için ilgili yolculuğun başlayacağı ile ulaşım, konaklama, şahsi harcamaları ilgili sorumluluk kendisine ait olup kulübün bu konuda herhangi bir sorumluluğu/ taahhüdü yoktur. Ödül sadece deplasman yolculuğunu kapsamaktadır. Gidilen deplasmandaki konaklama ve şahsi harcamalar talihlinin kendi sorumluluğundadır. Kulüp organizasyon sırasında fotoğraf/ video çekimi yapma ve bu görüntüleri kulübe ait resmi yayın organlarında (TV, Dergi, web site, sosyal medya vb.) yayınlama hakkına sahiptir.

Araban Bizden Mabedin Yollarına Düşmek Senden (Fiat Egea)

10 kişi çekilişle 2019 model, beyaz renk, Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP kazanacaktır. Kazanılan ödül nakde çevrilemez, başka bir kişiye devredilemez. Ödülü kazanan kişiler ile kulüp tarafından irtibata geçilecek ve ödülü teslim edilecektir. Kazanan kişi ödül ile ilgili vergi yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftir. Kulüp organizasyon sırasında fotoğraf/ video çekimi yapma ve bu görüntüleri kulübe ait resmi yayın organlarında (TV, Dergi, web site, sosyal medya vb) yayınlama hakkına sahiptir.

Araban Bizden Mabedin Yollarına Düşmek Senden (Ford Tourneo Courier Journey Trend)

10 kişi çekilişle 2018 model, beyaz renk, Ford Tourneo Courier Journey Trend kazanacaktır. Kazanılan ödül nakde çevrilemez, başka bir kişiye devredilemez. Ödülü kazanan kişiler ile kulüp tarafından irtibata geçilecek ve ödülü teslim edilecektir. Kazanan kişi ödül ile ilgili vergi yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftir. Kulüp organizasyon sırasında fotoğraf/ video çekimi yapma ve bu görüntüleri kulübe ait resmi yayın organlarında (TV, Dergi, web site, sosyal medya vb) yayınlama hakkına sahiptir.

Evin Bizden Evini Tribüne Çevirmek Senden

5 kişi çekilişle ev kazanacaktır. Ödül 4 adet İstanbul ve 1 adet Ankara'da bulunan farklı toplam 5 adet gayrimenkulden oluşmaktadır. Kazanılan ödül nakde çevrilemez, başka bir kişiye devredilemez. Ödülü kazanan kişiler ile kulüp tarafından irtibata geçilecek ve ödülü teslim edilecektir. Kulüp organizasyon sırasında fotoğraf/ video çekimi yapma ve bu görüntüleri kulübe ait resmi yayın organlarında (TV, Dergi, web site, sosyal medya vb) yayınlama hakkına sahiptir.

ABD Seyahatin Bizden Fenerbahçe Aşkını Dünyaya Duyurmak Senden

10 kişi çekilişle Setur’dan çift kişilik 6 gece 7 gün NewYork Turu kazanacaktır. Kazanılan ödül nakde çevrilemez, başka bir kişiye devredilemez. Ödülü kazanan kişiler ile kulüp tarafından irtibata geçilecek ve ödülü teslim edilecektir.

Ödül kapsamına dahil olan hizmetler:

- Türk Hava Yolları ile İstanbul-New York-İstanbul arası ekonomi sınıf uçak bileti

- New York şehir merkezinde 4* otelde 6 gece oda-kahvaltı konaklama

- New York Havalimanı-Otel-Havalimanı transferleri

- Programda belirtilen tüm turlar

- Tur boyunca Türkçe rehberlik hizmeti (Rehberlik hizmeti New York Havalimanı’nda başlayacak olup tur dönüşü New York Havalimanı’nda son bulacaktır)

- Yurt dışı seyahat sağlık sigortası

Ödülü kazanan kişiler sadece tur tarihlerinden birinde ödülden yararlanabilir. Farklı bir tarih ve uçuş için geçerli değildir.

Uçuş Detayları:

29 Eylül – 05 Ekim

29.09.2019 TK003 IST-JFK Kalkış saati: 06:50 Varış saati: 10:50

05.10.2019 TK004 JFK-IST Kalkış saati: 13:25 Varış saati: 07:05(*06 Ekim)

17 – 23 Ekim

17.10.2019 TK003 IST-JFK Kalkış saati: 06:50 Varış saati: 10:50

23.10.2019 TK004 JFK-IST Kalkış saati: 13:25 Varış saati: 07:05(*24 Ekim)

10 – 16 Kasım

10.11.2019 TK003 IST-JFK Kalkış saati: 08:15 Varış saati: 12:45

16.11.2019 TK004 JFK-IST Kalkış saati: 13:25 Varış saati: 07:05(*17 Kasım)

Talihlinin ödül kapsamına dahil olan hizmetler dışında yapacağı şahsi harcamalar, pasaport/ vize vb masraflar kişinin kendi sorumluluğundadır. Kulüp tur kapsamı içerisinde yer almayan hiçbir işlem ve harcama konusunda sorumluluk almaz.

İstediğin Sporcumuz Sana Görüntülü Mesaj Gönderiyor

500 kişi çekilişle istediği sporcumuzdan görüntülü mesaj almaya hak kazanıyor. Kazanan kişi en az 3 sporcu ismi bildirmek zorundadır. Seçtiği sporculardan biri ödülünü hazırlayacaktır. Kazanılan ödül nakde çevrilemez, başka bir kişiye devredilemez. Ödül talihlilere dijital ortamda ve 60 takvim günü içerisinde iletilir.

Efsane Kaptan Alex Yemeğe Çağırıyor

20 kişi çekilişle Alex de Souza ile yemek ödülüne hak kazanacaktır. Ödüle hak kazanan kişiler için toplu olarak tek bir yemek düzenlenecektir. Yemek tarihi, saati ve yeri kazanan kişilere kulüp tarafından bildirilecektir. Yemek davetine olumsuz dönüş yapan talihli hakkını kaybeder. Kazanılan ödül nakde çevrilemez. Kazanan kişi isterse ödülünü bir yakınına devredebilir. Yemek organizasyonunun yapılacağı ilde kazanan kişilerin mekana ulaşımı, şehir dışından gelenler için mekanın olduğu ile ve mekana ulaşım, konaklama, şahsi harcamaları ilgili sorumluluk kendisine ait olup kulübün bu konuda herhangi bir sorumluluğu/ taahhüdü yoktur. Kulüp organizasyon sırasında fotoğraf/ video çekimi yapma ve bu görüntüleri kulübe ait resmi yayın organlarında (TV, Dergi, web site, sosyal medya vb.) yayınlama hakkına sahiptir.

Islak İmza Alex’ten Her Maça O Formayla Gelmek Senden

50 kişi çekilişle Alex de Souza imzalı forma ödülüne hak kazanacaktır. Kazanılan ödül 60 takvim günü içerisinde talihlilere ulaştırılacaktır. Kazanılan ödül nakde çevrilemez. Kazanan kişi isterse ödülünü bir yakınına devredebilir.

12 Numara Kadroya Giriyor

22 kişi çekilişle Fenerbahçe A Takımı ile maç yapmaya hak kazanacaktır. Kazanılan ödül nakde çevrilemez. Kazanan kişi isterse ödülünü bir yakınına devredebilir. Kazanan kişiler kulüp tarafından rastgele 11 kişilik gruplara ayrılacak ve 2 ayrı maç organize edilecektir. Maç günü, yeri ve saati kazanan kişilere kulüp tarafından iletilecektir. Organizasyona katılmayan talihliler hakkını kaybeder. Kulüp tüm kadronun eksiksiz olarak organizasyonda yer alacağını taahhüt etmez. Organizasyon günü programı uygun olan sporcular maçta yer alacaktır. Organizasyonun gerçekleştirileceği ilde kazanan kişilerin stadyuma ulaşımı, şehir dışından gelenler için ilgili maçın oynanacağı ile ve stadyuma ulaşım, konaklama, şahsi harcamaları ilgili sorumluluk kendisine ait olup kulübün bu konuda herhangi bir sorumluluğu/ taahhüdü yoktur. Talihli maç sırasında oluşabilecek herhangi bir sakatlık ya da sağlık sorununda tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kulüp organizasyon sırasında fotoğraf/ video çekimi yapma ve bu görüntüleri kulübe ait resmi yayın organlarında (TV, Dergi, web site, sosyal medya vb.) yayınlama hakkına sahiptir.

Yeni Sezon Çubuklu Forma Herkesten Önce Sende

1500 kişi çekilişle yeni sezon çubuklu forma ödülüne hak kazanacaktır. Kazanılan ödül 60 takvim günü içerisinde talihlilere ulaştırılacaktır. Kazanılan ödül nakde çevrilemez, bir başkasına devredilemez. Formalar isme özel değildir. Ödülü kazanan kişi istediği ismi formasına Fenerium mağazalarında yazdırabilir.

Dünya Motocross Şampiyonası'nı Yerinde İzleme Şansı

500 kişi çekilişle tek kişilik Dünya Motocross Şampiyonası ve Motosiklet Festivali Davetiyesi kazanacaktır. Dünya Motocross Şampiyonası (MXGP) , Spor ve Motosiklet Festivali 6-7-8 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar’da düzenlenecektir. Bu etkinlik kapsamında; Fedon, Aleyna Tilki ve Murat Boz konser verecektir. Dünya Şampiyonası (4 farklı yarış) , Mini ATV , Çocuklar için Motosiklet Eğitimi , Sokak Oyunları, Klasik Araba Sergisi, Motosiklet Gösterisi , Flyboard , Zipline ,Tırmanma Duvarı , Federasyonların Spor etkinlikleri ve ücretsiz aktiviteler (Basketbol, Tenis, Badminton, Atletizm, Hokey, Kayak) 3 gün boyunca sürecektir. Kazanılan ödül nakde çevrilemez, başka bir kişiye devredilemez. Kulüp festival davetiyesini vermeyi taahhüt eder. Kazanan kişinin gösteri alanına ulaşımı, il dışından geliyorsa ulaşım, konaklama ve diğer şahsi harcamaları kendi sorumluluğundadır.