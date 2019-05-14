Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından 4 Nisan’da başlatılan Fener Ol kampanyası kapsamında Acun Ilıcalı, TV8 ve FB TV ortak yayınında WinWin kampanyası başlattı. Desteklerin çığ gibi büyüdüğü Fener Ol kampanyasına ve WinWin gecelerine ilgi oldukça fazla. İlk gün Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Merve Özbey gibi ünlülerin yanı sıra 2. gün için de Beyazıt Öztürk, Emre Karayel, Eser Yenenler, Hakan Ural, Murat Dalkılıç gibi ünlü isimler canlı yayına katıldı. Peki, WinWin kaç para toplandı? Fenerbahçe WinWin kampanyası nedir? Fener Ol ve WinWin kampanyası hakkında merak edilenlerin tümü haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler...

WİNWİN KAÇ PARA TOPLANDI?

Fenerbahçe Win Win kampanyası kapsamında Türkiye genelinde iki günde 123 bin forma satıldığı ve 950 bin SMS atıldığı duyuruldu. Açıklanan verilerin ardından 55 milyon 900 bin TL toplandığı belirtildi.

Acun Iılıcalı'dan rekor destek: Acun Ilıcalı yayına kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı’yı da çıkarak bağışlarını açıkladı. Acun Ilıcalı, Yasemin için 1907 forma, Leyla için de kanalının 2 günlük reklam gelirlerini bağışladı.

Beyaz'dan 1000 forma: Beyazıt Özturk ise 1000 forma alarak Fenerbahçe Kulübü'ne destek oldu.

Fenerbahçe Kongre üyesi ve iş adamı Aram Markaroğlu, 300 forma ile katıldığını açıkladı. 150 adedini Çocuk Esirgeme Kurumu'na, 150 adedini tüm illerdeki Fenerbahçeli dostlarına armağan edeceğini belirtti. Eğer kampanyadan ödül çıkarsa da kulübe bağışlayacağını belirtti.

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp da kampanyaya 1000 forma alarak katkıda bulundu. Formaların hepsini şehit ailelerine bağışladı. Oyuncu Furkan Kızılay, "Bağdat Caddesi'nde 20-25 kişilik bir grubuz. Biz de Fenerbahçe'miz için bu kampanyaya destek olmak istiyoruz. Başkanımız Ali Koç'u çok seviyorum. 50 forma alıyoruz." dedi.

Mersin Fenerbahçeliler Derneği, 533 forma

Adana Fenerbahçeliler Derneği, 401 forma

Denizli Fenerbahçeliler Derneği, 535 forma

Kıbrıs Fenerbahçeliler Derneği, 507 forma

FENERBAHÇE WİNWİN KAMPANYASI NEDİR?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un başlattığı Fener Ol kampanyası eşliğinde Acun Ilıcalı, TV8 ve FB TV ortak yayınında WinWin kampanyası adı altında yayınlar gerçekleştirdi. WinWin kampanyası ödülleri ise Fenerbahçe taraftalrarını oldukça heyecanlandırdı. Canlı yayına bağlanan birçok iş adamı bu kampanyaya hem sms, hem de forma satın alarak destek oluyor.