29 Aralık 2020 Salı 19:07 | Son Güncelleme:
Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile yeni paylaşımları gündem oldu
Fahriye Evcen'den yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Güzel oyuncunun oğlu Karan ile verdiği yeni pozu ve selfi'si sosyal medyada adeta beğeni yağmuruna tutuldu.
2017 yılında Burak Özçivit ile dünyaevine giren Fahriye Evcen, 2019'da oğlu Karan ile annelik heyecanını yaşamış bir yandan da çocuğunu büyütmek adına ekranlardan uzak kalma kararı almıştı.
Bu durum ne kadar takipçilerini üzse de güzel oyuncu, hayranlarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla etkileşim halinde kalmayı sürdürdü.
Fahriye Evcen'den yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. 34 yaşındaki ünlü oyuncunun 1,5 yaşındaki oğlu Karan ile verdiği ve Instagram story'sinde paylaştığı pozu takipçilerinin gözünden kaçmadı. Mutluluklarının yansıdığı o paylaşım işte huzurlarınızda...
Güzelliği ile göz dolduran başarılı oyuncunun selfie paylaşımları ise hayranlarını adeta mest etti.