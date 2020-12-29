Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile yeni paylaşımları gündem oldu

2017 yılında Burak Özçivit ile dünyaevine giren Fahriye Evcen, 2019'da oğlu Karan ile annelik heyecanını yaşamış bir yandan da çocuğunu büyütmek adına ekranlardan uzak kalma kararı almıştı.

Bu durum ne kadar takipçilerini üzse de güzel oyuncu, hayranlarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla etkileşim halinde kalmayı sürdürdü.

Fahriye Evcen'den yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. 34 yaşındaki ünlü oyuncunun 1,5 yaşındaki oğlu Karan ile verdiği ve Instagram story'sinde paylaştığı pozu takipçilerinin gözünden kaçmadı. Mutluluklarının yansıdığı o paylaşım işte huzurlarınızda...

Güzelliği ile göz dolduran başarılı oyuncunun selfie paylaşımları ise hayranlarını adeta mest etti.