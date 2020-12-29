Demet Özdemir ve Hadise'den heyecanlandıran O Ses Türkiye Yılbaşı paylaşımları

TV 8'in iddialı yapımlarından O Ses Türkiye yarışmasından yeni haberler var. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği sevilen programın yılbaşı özel yayınının olup olmayacağı hala bir muamma...



Televizyon ekranlarında yıllarca ilgiyle takip edilen yarışma programının yılbaşında yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyordu. Zira bir klasik haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı özel yayınınına dair bir tanıtım henüz bulunmuyordu. Bu durum programın bu sene olmayacağı iddialarına güçlendirmişti.

Ancak sevilen jüri üyesi Hadise'den gelen yeni paylaşımlar fenomen programın 31 Aralık gecesi ekranlarda olacağı ihtimalini güçlendiriyor. Hadise, siyah elbisesiyle program çekimlerine hazırlanırken verdiği pozları Instagram story'sinden paylaştı. O Ses Türkiye yazısının göründüğü paylaşımlarından biri ise hayranlarını programın var olduğu konusunda umutlandırdı.

Öte yandan zaman geçtikçe O Ses Türkiye ile ilgili yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

Hadise'nin yanı sıra TV 8'de yer alan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakteri ile seyirciyle buluşan Demet Özdemir de Instagram story'sinde yaptığı paylaşımla yılbaşı programı heyecanını ikiye katladı.

Hadise ve Demet'in bu paylaşımları 'O Ses Türkiye' takipçilerinde büyük bir heyecan uyandırsa da TV8 kanalının 31 Aralık Perşembe yayın akışında programla ilgili herhangi bir bilgi yer almamakta.

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