Ezgi Şenler kimdir, kaç yaşında? Ezgi Şenler hangi dizilerde oynadı?

Kanal D ekranlarından yayınlan Çatı Katı Aşk dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Ezgi Şenler, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nde mezun olmuştur. Canevim ve Nefes Nefese dizilerinde yer alan Ezgi Şenler, Bodrum Masalı ile oyunculuk kariyerine başlamıştır.

EZGİ ŞENLER KİMDİR?

Ezgi Şenler, 28 Ocak 1993 tarihinde başkent Ankara'da doğmuştur. Yüksek öğretim eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nde tamamlamıştır.

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Henüz 9 yaşındayken Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde Çocuk Balesi Bölümü'nde iki sene boyunca eğitim gören Şenler, bu sebeple dansla da yakından ilgilenmektedir.

Görmüş olduğu iki yıllık eğitimin ardından, 11 yaşında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Klasik Bale Bölümü'ne girmeye hak kazanmıştır.

Ayrıca oyunculukla da yakından ilgilenmiş ve kameralar karşısına ilk kez 2016 yılında 'Bodrum Masalı' adlı dizi ile geçmiştir.

Buradaki oyunculuk deneyiminin ardından, seyirci tarafından da sevilmiş ve bir hayran kitlesi edinmiştir.

'Nefes Nefese' ve 'Canevim' gibi yapımlarda da yer alan güzel oyuncu, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan 'Çatı Katı Aşk' adlı televizyon dizisinde Ayşen Yılmaz karakterine hayat vermektedir.

EZGİ ŞENLER'İN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2020- Çatı Katı Aşk (Ayşen Yılmaz) (TV Dizisi)

2019 – Canevim (Müjgan Haksever) (TV Dizisi)

2018 – Nefes Nefese (Mercan) (TV Dizisi)

2016 – Bodrum Masalı (Aslı) (TV Dizisi)