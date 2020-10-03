Çatı Katı Aşk son bölümde neler oldu? Çatı Katı Aşk 13. bölüm fragmanı izleme linki!

Çatı Katı Aşk 13. bölüm bu akşam Kanal D ekranında yayınlanacak. Cumartesi günlerinin sevilen yapımları arasında yer alan Çatı Katı Aşk'ın son bölümünde Ateş, Ayşen'in gerçek annesini öğrenmişti. Çatı Katı Aşk 13. bölüm fragmanı izleme linki haberimizde.

ÇATI KATI AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çatı Katı Aşk 12. Bölüm Özeti: Asaf patlamaya hazır bir bomba gibi Yılmaz ailesinin bahçesine düşmüştür. Gülriz ve Ateş’in çabasıyla evden çıkarılan Asaf’ın öfkesi dinecek gibi değildir.

ÇATI KATI AŞK 12. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!





Celal, Perihan’ın bu karmaşadan bunalmış olmasına ve herkesin barut fıçısı gibi dolanmasına daha fazla dayanamaz ve ailece felekten bir gün çalmaya karar verir.

Ateş ve Yasemin’i dahi istenmediği bu organizasyona tabi ki iki davetsiz misafir de katılacaktır. Diğer yandan Şenay’ın kim olduğunu çözmeye çalışan Ateş, sonunda Ayşen’le ilgili şok edici bir gerçek öğrenir.

Bu durumu Ayşen’le konuşmak için Ateş herkesten gizlice buluştukları sokakta hiç beklenmedik bir sürprizle karşılaşır. Bu sürpriz dörtlüyü zora sokacak ve birçok yalanın gün yüzüne çıkma tehlikesi doğuracaktır.